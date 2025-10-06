داداشی: هوای سرد شبانه در نیمه شرقی خراسان شمالی ادامه دارد

نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر، طبق بررسی آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، طی دوشنبه تا پایان هفته جو استان خراسان شمالی پایدار پیشبینی میشود و در اغلب ساعات آسمان صاف است، اما صبحها غبار صبحگاهی و بعدازظهر وزش باد انتظار میرود.
داداشی افزود: از نظر دمایی، سرمای شبانه تا صبح فردا به ویژه در ارتفاعات و مناطق سردسیر نیمه شرقی استان ادامه دارد، اما تا پایان هفته روند افزایش نسبی دمای بیشینه پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی همچنین بیان کرد: با توجه به ماندگاری هوای سرد شبانه، هشدار هواشناسی کشاورزی در سطح زرد برای مناطق نیمه شرقی استان صادر شده و این هشدار تا صبح فردا اعتبار دارد.
