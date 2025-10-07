  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۷:۱۰

معاریو: تل‌آویو دنبال آتش‌بس موقت در غزه است

یک روزنامه عبری زبان به قصد و نیت رژیم صهیونیستی برای تحقق آتش بس موقت و نه فراگیر در نوار غزه اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معا، روزنامه عبری زبان معاریو گزارش داد که رژیم صهیونیستی به دنبال آزادی کامل تمام اسرای صهیونیست به عنوان شرط آغاز آتش بس در کنار عدم عقب نشینی از مواضع خود در غزه و همچنین سازوکار خلع سلاح حماس است.

در ادامه این گزارش آمده است، رژیم صهیونیستی ۲ هدف دارد، نخست تضمین آزادی تمام اسرای صهیونیست در یک مرحله و دوم محافظت از موقعیت نظامی خود در نوار غزه.

در این گزارش تاکید شده است، به زبان دیگر تل آویو در حال حاضر آماده یک آتش بس فراگیر نیست بلکه تلاش می کند یک آتش بس موقت محقق شود. مرحله بعدی از نظر رژیم صهیونیستی خلع سلاح حماس و دور کردن این جنبش از اداره نظامی و غیرنظامی نوار غزه است.

لازم به ذکر است که روز گذشته نخستین دور از مذاکرات مذکور در قاهره برای بررسی طرح ترامپ برگزار شد.

کد خبر 6614102

