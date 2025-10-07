  1. بین الملل
ثبت یک پدیده در اراضی اشغالی برای نخستین‌بار طی دهه‌های گذشته

گزارش های منتشر شده از سوی نهاد رسمی رژیم صهیونیستی بیانگر ثبت یک پدیده در اراضی اشغالی برای نخستین بار طی دهه های گذشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، جدیدترین گزارش های منتشر شده از اداره آمار مرکزی رژیم صهیونیستی بیانگر آن است برای نخستین بار طی دهه های گذشته تعداد صهیونیست هایی که از اراضی اشغالی فرار کرده اند در مقایسه با آنهایی که به این منطقه رفته اند افزایش پیدا کرده است.

بر اساس این گزارش، ثبت افزایش فرار از اراضی اشغالی در مقایسه با مهاجرت به این منطقه یک پدیده نادر در رژیم صهیونیستی به شمار می رود.

بر اساس نظر تحلیلگران، مهم ترین دلیل این پدیده عملیات طوفان الاقصی و وحشت صهیونیست ها از زندگی در این منطقه اشغالی است.

