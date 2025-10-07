به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در گفتگو با یک پادکست آمریکایی مدعی شد: معتقدم که به پایان جنگ غزه نزدیک شده ایم. تل آویو از ۷ اکتبر قدرتمندتر بیرون آمد!

وی در عین حال اعتراف کرد: حماس هنوز شکست نخورده است ولی به این هدف خواهیم رسید.

نتانیاهو گفت: آنچه در غزه آغاز شد در همین منطقه با آزادی اسرا و پایان حاکمیت حماس تمام می شود. ما دشمنان آمریکا را که به دنبال گسترش سلاح های خود بودند شکست دادیم! جنگ غزه باید به پایان برسد و امیدوارم این هدف به زودی با کمک ترامپ صورت پذیرد.

نخست وزیر رژیم صهیونیستی در حالی تلاش می کند تمایل خود را به پایان دادن به جنگ غزه نشان دهد که طی ۲ سال گذشته همواره در مسیر مذاکرات با جنبش حماس برای تحقق آتش بس در این باریکه سنگ اندازی کرده است. این رژیم حتی بعد از درخواست ترامپ برای توقف فوری حملات علیه غزه در سایه پاسخ مثبت حماس به طرح رئیس جمهور آمریکا از شدت حملات کم نکرده است.

نتانیاهو در بخش دیگری از سخنانش ادعاهای تکراری و خسته کننده خود را درباره ایران هراسی و قدرت نظامی کشورمان مطرح کرد.

وی درباره ترامپ نیز گفت: رایزنی های من با ترامپ دوستانه است اما این بدان معنی نیست که بر سر هر چیزی توافق داریم.