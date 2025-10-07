به گزارش خبرگزاری مهر، مجید سلحشور در نشست با فرمانداران استان گزارشی از وضعیت پروژه‌های مسکن حمایتی ارائه داد و اظهار کرد: در حال حاضر ۷۵ پروژه مسکن حمایتی در ۱۴ شهر استان با سازندگان قرارداد منعقد شده که مجموعاً شامل ۲۰۶۳ واحد می‌شود. پیشرفت فیزیکی این پروژه‌ها حدود ۲۱ درصد است اما تأمین مالی مهم‌ترین چالش است.

وی افزود: کل هزینه پیش‌بینی شده برای ساخت این واحدها بیش از ۳۱ هزار میلیارد تومان است که تاکنون تنها حدود سه هزار میلیارد تومان از محل آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی پرداخت شده است و این اختلاف بزرگ موجب شده روند پروژه‌ها کند پیش رود و پیمانکاران به دلیل دریافت نکردن مطالبات خود در تأخیر باشند.

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان همچنین به مشکلات قراردادهای بانکی اشاره کرد و توضیح داد: ۵۵ قرارداد با بانک ها منعقد شده است اما برخی پروژه‌ها به دلیل نقص مدارک و مشکلات بانکی با تأخیر مواجه شده‌اند. تلاش داریم با همکاری بانک‌ها و دستگاه‌های ذیربط این موانع را رفع کنیم تا پروژه‌ها سرعت بیشتری بگیرند.