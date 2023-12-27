به گزارش خبرگزاری مهر، بانک تخصصی مسکن با انعقاد قرارداد ۹ هزار و ۷۳۳ واحد مسکونی در طرح نهضت ملی مسکن استان هرمزگان، بیش از ۹۵ درصد تسهیلات بخش حمایتی در شبکه بانکی استان را تأمین کرده است.

از ابتدای اجرای این طرح تاکنون اعتباری معادل ۴۶ هزار و ۳۳۶ میلیارد ریال برای ساخت ۴۸۸ پروژه در این استان اختصاص یافته است. این اعتبار برای ساخت هفت هزار و ۲۹۵ واحد مسکونی در بخش حمایتی، دو هزار و ۲۷۷ واحد در بخش خود مالک و ۱۶۱ واحد در بخش روستایی در نظر گرفته شده است.

همچنین مراحل پذیرش دوهزار واحد نیز در قالب ۲۰ پروژه در بانک مسکن انجام شده که پس از صدور پروانه ساخت توسط دستگاه‌های متولی، قرارداد این واحدها نیز بسته می‌شود.

بانک مسکن علاوه بر حمایت از ساخت و تکمیل پروژه‌های طرح نهضت ملی در استان هرمزگان فعالیت‌های دیگری نیز در حوزه توسعه ساخت و ساز در این استان در دست اقدام دارد که بر این اساس تفاهم همکاری میان بانک مسکن و استانداری هرمزگان منعقد شده است.

بر اساس این تفاهم نامه ساخت شهرک ساحلی خلیج فارس در شهر بندرعباس، انجام پروژه‌های ساخت و ساز در جزیره هرمز و ساخت برج مسکونی در شهر بندر عباس بر عهده بانک مسکن قرار گرفته است که اقدامات اولیه آن در حال انجام است.