سه تُن ماهی خاویاری از مزارع پرورش ماهی رودان برداشت شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس برازنده اظهار کرد: سه تُن ماهی خاویاری از گونه‌ی فیل‌ماهی از مزرعه پرورش ماهیان خاویاری در شهرستان رودان برداشت شد. این ماهیان با میانگین وزنی حدود۱۰ کیلوگرم پس از برداشت، به یکی از سردخانه‌های تخصصی در شهر ری ارسال شد.

وی گفت: ماهیان برداشت شده پس از مراحل آماده‌سازی، به کشور روسیه صادر می شود.

معاون آبزی‌پروری اداره‌کل شیلات هرمزگان با اشاره به ظرفیت بالای استان در پرورش گونه‌های ارزشمند آبزی، افزود: توسعه مزارع پرورش ماهیان خاویاری علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، نقش مهمی در افزایش صادرات محصولات شیلاتی کشور دارد.