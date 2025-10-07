  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۹:۰۷

سه تُن ماهی خاویاری از مزارع پرورش ماهی رودان برداشت شد

سه تُن ماهی خاویاری از مزارع پرورش ماهی رودان برداشت شد

بندرعباس- معاون آبزی‌پروری اداره‌کل شیلات هرمزگان گفت: سه تُن ماهی خاویاری از گونه‌ی فیل‌ماهی از مزرعه پرورش ماهیان خاویاری در شهرستان رودان برداشت شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیروس برازنده اظهار کرد: سه تُن ماهی خاویاری از گونه‌ی فیل‌ماهی از مزرعه پرورش ماهیان خاویاری در شهرستان رودان برداشت شد. این ماهیان با میانگین وزنی حدود۱۰ کیلوگرم پس از برداشت، به یکی از سردخانه‌های تخصصی در شهر ری ارسال شد.

وی گفت: ماهیان برداشت شده پس از مراحل آماده‌سازی، به کشور روسیه صادر می شود.

معاون آبزی‌پروری اداره‌کل شیلات هرمزگان با اشاره به ظرفیت بالای استان در پرورش گونه‌های ارزشمند آبزی، افزود: توسعه مزارع پرورش ماهیان خاویاری علاوه بر ایجاد اشتغال پایدار، نقش مهمی در افزایش صادرات محصولات شیلاتی کشور دارد.

کد خبر 6614228

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها