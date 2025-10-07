چمران: قصدی برای حضور در انتخابات شورای هفتم ندارم

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی چمران، رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در آغاز جلسه سیصدو شصتمین جلسه علنی شورای شهر تهران با اشاره به دستور جلسه امروز شورا اظهار کرد: امروز در ابتدا دعوتی از یکی از فرماندهان عالی‌رتبه نیروهای نظامی داشتیم تا درباره مسائل کشور گفتگویی داشته باشیم. پس از آن نیز خانم اردبیلی، مسئول امور زنان در شهرداری تهران، برای ارائه گزارشی از عملکرد سازمان زنان در یکی از طرح‌های مهم، یعنی آموزش و کارآموزی زنان زندانی، در جلسه حضور خواهند یافت. این طرح به‌خوبی اجرایی شده و گزارش مفیدی از روند آن ارائه خواهد شد.

چمران ادامه داد: پس از آن موضوع شرکت گردشگری و نحوه تصمیم‌گیری درباره آن در دستور کار قرار دارد و سپس تعیین اعضای کمیسیون‌های شورا را بررسی خواهیم کرد. اگر زمان اجازه دهد، گزارش مالی ماه گذشته توسط آقای کاشانی، خزانه‌دار شورا، ارائه خواهد شد.

وی در پاسخ به سؤال یکی از اعضا درباره جلسه هم‌اندیشی اخیر توضیح داد: جلسه هم‌اندیشی که قدری طولانی شد، درباره مسائل کشور، شرایط نیروهای نظامی و همچنین شرایط جهانی بود. از دوستان دعوت کردیم تا دیدگاه‌های خود را بیان کنند.

در بخش دیگری از سخنان خود، رئیس شورای شهر تهران به موضوع دوربین‌های نظارتی شهر تهران پرداخت و گفت:پیش‌تر اعلام شده بود که ۸۰ درصد دوربین‌های شهر فعال هستند. اکنون باید بگویم که طی ماه‌های اخیر بخش زیادی از دوربین‌ها تعمیر و تعدادی نیز خریداری و نصب شده‌اند. خوشبختانه در حال حاضر وضعیت بهتری نسبت به گذشته داریم و تلاش می‌کنیم هم تعداد دوربین‌ها افزایش یابد و هم کیفیت آنها ارتقا پیدا کند.

چمران درباره زمان‌بندی انتخابات دوره آینده شوراها نیز اظهار کرد: وزارت کشور زمان‌بندی‌ها را اعلام خواهد کرد. طبق اطلاع فعلی، کسانی که مسئولیت اجرایی دارند باید به‌زودی استعفا دهند تا بتوانند در انتخابات شرکت کنند. ثبت‌نام‌ها احتمالاً در اسفندماه انجام می‌شود و انتخابات نیز در اردیبهشت یا خرداد سال آینده برگزار خواهد شد.

وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر تصمیم شخصی‌اش برای شرکت در انتخابات شورا گفت: من تصمیم دارم دیگر در انتخابات شرکت نکنم، اما این موضوع بستگی دارد به نظر و فشار دوستان. تمایل شخصی من این است که دیگر مزاحم شما و مردم نباشم و افراد جدید وارد شوند.

رئیس شورای شهر تهران در خصوص نحوه برگزاری انتخابات شوراها به صورت تناسبی و حزبی نیز تصریح کرد: پیش‌تر هم گفته‌ام که نظام حزبی در کشور ما به‌گونه‌ای نیست که مردم شناخت دقیقی از احزاب داشته باشند تا بر اساس فهرست‌های حزبی رأی بدهند. ضمن اینکه این روش ممکن است باعث شود فردی با ۴۰ هزار رأی وارد شورا شود، در حالی که شخصی دیگر با ۳۰۰ یا ۴۰۰ هزار رأی نتواند وارد شود. این ایراد را داریم و مطرح هم کرده‌ایم.

چمران در ادامه درباره طرح جامع ترافیک تهران اظهار کرد: این طرح باید به شهرداری ابلاغ شود تا برای تصویب به شورا بیاورند. چند هفته پیش جلسه‌ای در وزارت کشور و شورای عالی ترافیک برگزار شد، اما به نتیجه نرسید، چراکه ایراداتی بر طرح وارد بود. به نظر من باید کار اساسی و کارشناسی روی آن انجام شود.

وی در پاسخ به سؤال دیگری درباره وضعیت اتوبوس‌های بین شهرستانی و حومه تهران گفت: اتوبوس‌هایی که از شهرستان‌های اطراف تهران تردد می‌کنند، مانند شمیران و مناطق مشابه، جزو خطوط اتوبوسرانی تهران نیستند و توسط بخش خصوصی اداره می‌شوند. البته گاهی برای ایستگاه‌ها یا برخی خدمات از ما کمک می‌خواهند که همکاری می‌کنیم، اما نظارت مستقیم و تعیین قیمت بلیت بر عهده شورا یا شهرداری تهران نیست.

در پایان، چمران ابراز امیدواری کرد که با هماهنگی بین دستگاه‌ها و همکاری اعضای شورا، روند تصمیم‌گیری در موضوعات شهری با دقت و شفافیت بیشتری ادامه یابد.