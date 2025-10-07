  1. دانش و فناوری
  2. فناوری های نوین
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۹:۴۱

هوش مصنوعی درمان آلزایمر و پارکینسون را ممکن می‌سازد

هوش مصنوعی درمان آلزایمر و پارکینسون را ممکن می‌سازد

ابزار هوش مصنوعی RibbonFold با موفقیت در رمزگشایی از ساختارهای پیچیده پروتئین‌ها دریچه‌ای نو به سوی درک و درمان بیماری‌های عصبی گشوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، این مدل پیشرفته با توانایی پیش‌بینی دقیق ساختار آمیلوئیدها، امکان بررسی عمیق‌تر مکانیسم‌های مولکولی آلزایمر و پارکینسون را فراهم کرده و راه را برای طراحی داروهای هوشمند و هدفمند هموار می‌سازد.

این دستاورد برجسته در حوزه هوش مصنوعی نه تنها درک از بیماری‌های عصبی را ارتقا می‌بخشد بلکه با ارائه ابزاری قدرتمند برای تحلیل ساختار پروتئین‌های مضر امیدها را برای توسعه درمان‌های مؤثر و نوآورانه در آینده‌ای نزدیک افزایش می‌دهد.

علاقه‌مندان می‌توانند برای مطالعه جزئیات بیشتر به این مقاله مراجعه کنند.

کد خبر 6614265
مهتاب چابوک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها