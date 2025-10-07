به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاستجمهوری، این مدل پیشرفته با توانایی پیشبینی دقیق ساختار آمیلوئیدها، امکان بررسی عمیقتر مکانیسمهای مولکولی آلزایمر و پارکینسون را فراهم کرده و راه را برای طراحی داروهای هوشمند و هدفمند هموار میسازد.
این دستاورد برجسته در حوزه هوش مصنوعی نه تنها درک از بیماریهای عصبی را ارتقا میبخشد بلکه با ارائه ابزاری قدرتمند برای تحلیل ساختار پروتئینهای مضر امیدها را برای توسعه درمانهای مؤثر و نوآورانه در آیندهای نزدیک افزایش میدهد.
علاقهمندان میتوانند برای مطالعه جزئیات بیشتر به این مقاله مراجعه کنند.
