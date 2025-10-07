به گزارش خبرنگار مهر، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت در بیست و پنجمین نشست خبری خود گفت : شرایطی که در حال حاضر در ساز و کار پسگشت قرار داریم، دولت خیلی تلاش کرد تا با همه ظرفیت دیپلماسی این اتفاق نیفتد و مکانیسم ماشه فعال نشود و به این نقطه نرسیم اما اکنون که این اتفاق افتاده است دولت آماده است .
وی افزود : در برنامه ریزی های دولت برای چنین روزی پرونده ای باز و آماده شده بود، لذا دولت آرایش جدیدی به خود گرفته و دستورالعمل های جدیدی اتخاذ کرده است.
سخنگوی دولت اظهار کرد: همانگونه که در دوران ۱۲ روز دفاع مقدس نیز شاهد بودیم که در میانه مذاکرات، میز مذاکره مورد حمله قرار گرفت و این نشان میدهد ایران همواره بر دیپلماسی به عنوان راهبردی اساسی برای حفظ و نگهداشت منافع ملی تأکید داشته است. اکنون نیز با رویکردی نو و به تعبیر حافظ «فلک را سقف بشکافیم و طرحی نو دراندازیم» ، اقدام خواهیم کرد. دولت بهخوبی متوجه تغییرات و نوسانات اقتصادی و تأثیر آن بر زندگی مردم است و رویکرد دولت، مدیریت دقیق این تحولات و هدایت آنها در مسیر برنامههای کلان کشور است. به همین منظور، جلسات ویژهای برای بررسی شرایط اقتصادی و نیز پنجمین جلسه شورای اقتصاد تشکیل شد که در حوزههای راه، نیرو، سدسازی و انرژی مصوبات مهمی به تصویب رسید.
وی افزود: امور اجرایی دستگاههایی که نیازمند سرمایهگذاریهای بزرگ هستند، باید به تصویب شورای اقتصاد برسد. یکی از این موارد، تکمیل ترمینال بینالمللی فرودگاه شهید دستغیب شیراز است که پس از سالها توقف، با سرمایهگذاری داخلی اجرا خواهد شد. این پروژه با لطف الهی ظرف دو سال آینده به بهرهبرداری خواهد رسید؛ تاکنون ۳۰ درصد از کار انجام شده و مابقی نیز بهزودی تکمیل میشود.
مهاجرانی در ادامه اظهار کرد: یکی دیگر از موضوعات مطرحشده در شورای اقتصاد، سوخت مشتقشده از پسماندهای عادی که میتواند برای شرکتهای سیمان مورد استفاده قرار گیرد. موضوع آلودگی زباله در سه استان شمالی کشور، یعنی گیلان، مازندران و گلستان از مسائل اساسی است و لازم است برای آن راهکار عملی اتخاذ شود.
سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: بر اساس برنامه دولت، تفکیک زباله از مبدأ از اهمیت بالایی برخوردار است و در این زمینه همکاری وزارت آموزش و پرورش، شهرداریها، نهادهای مردمی و سازمانهای مردمنهاد ضروری است تا بتوانیم در راستای تولید سوخت RDF که جایگزین مناسبی برای مازوت است، اقدام کنیم. این از نکات مهمی است که باید به آن توجه جدی شود.
سرمایهگذاری در بافتهای فرسوده نسبت به زمینهای جدید مقرون به صرفهتر است
سخنگوی دولت در ادامه گفت: در دولت موضوعی مصوب شده بود که در شورای اقتصاد نیز درباره آن گفتگو شد؛ موضوع حفظ و نگهداشت ذخایر جنگلی کشور. همانگونه که میدانید میزان ذخایر جنگلی ما چندان گسترده نیست، اما از نظر ذخیره ژنتیکی، جنگلهای هیرکانی و جنگلهای بلوط در زاگرس از ارزش بسیار بالایی برخوردارند.
در همین راستا، تشکیل کارگروهی برای حفاظت از این جنگلها و جلوگیری از هرگونه آسیب به آنها در جلسه شورای اقتصاد مورد تأیید قرار گرفت. این موضوع از جمله مواردی است که هم مورد انتظار مردم نواحی شمالی کشور است و هم دغدغه فعالان محیط زیست به شمار میرود.
سخنگوی دولت تصریح کرد: روز یکشنبه گذشته، شاهد افتتاح همزمان ۵۷۲۲۶ واحد مسکن حمایتی که ۲۸۱۹۲ واحد مسکن شهری، ۲۹۰۳۴ واحد مسکن روستایی و ۲۰۲ پروژه عمرانی بودیم که با حضور وزیر محترم راه و شهرسازی و با دستور ریاست محترم جمهوری به بهرهبرداری رسید.
وی ادامه داد: در میان این پروژهها، ۸۴ پروژه حملونقل شامل بخشهایی از راههای ترانزیتی و بزرگراههای بینشهری کشور، و ۱۲ پروژه بازآفرینی شهری متمرکز بر بافتهای فرسوده افتتاح شد. همانگونه که بارها تأکید شده، سرمایهگذاری در بافتهای فرسوده نسبت به زمینهای جدید مقرون به صرفهتر است و از همین رو تمرکز دولت بر این موضع قرار دارد. همچنین ۱۱ پروژه در شهرهای جدید افتتاح شد. شهرهای جدید تنها نباید محل احداث مسکن باشند، بلکه باید دارای امکانات شهری همچون مدرسه، درمانگاه، کلانتری و مراکز خدماتی باشند تا زیست شهری معنا یافته و کرامت ساکنان حفظ شود.
وی افزود: علاوه بر این، ۹۵ پروژه در حوزه هواشناسی و واگذاری ۱۱۷۶۰ قطعه زمین در ۴.۵ هکتار در قالب طرح جوانی جمعیت و نیز تأمین چهار و نیم هکتار زمین مورد نیاز در بخش مسکن از دیگر طرحهایی بود که با دستور رئیسجمهور محترم به بهرهبرداری رسید و مورد استقبال مردم قرار گرفت.
سخنگوی دولت تأکید کرد: امیدواریم تلاشهای دولت موجب افزایش رضایتمندی مردم عزیز شود. ملت ایران در طول این ایام دشوار همراهی ارزشمندی با دولت داشتهاند و جای دارد بار دیگر از صبوری و همراهی آنان قدردانی کنیم. انشاءالله آنچه تحویل مردم میشود، مایه خیر و برکت باشد و به تحقق زندگیهای شاد و پرنشاط در سراسر کشور کمک کند.
سخنگوی دولت اظهار کرد: کل حاکمیت به این موضوع آگاه است که باید در رویکردهای مربوط به مشارکت مردم بازنگری صورت گیرد و بپذیریم اگر میخواهیم جامعه را به پیش ببریم، کار ها باید با کمک خود مردم انجام شود.
وی با اشاره به شهدای جنگ ۱۲ روزه فراجا افزود: در اینجا لازم میدانم از همه شهدای فراجا در ایام ۱۲ روز دفاع مقدس یاد کرده و نام آنان را گرامی بداریم. همچنین به خانوادههای محترم این شهدا درود میفرستیم و عرض میکنیم انشاءالله روح بلندشان شاد و در جوار رحمت الهی روزی داشته باشند.
شناسایی میدان جدید گازی به نام «میدان پازن» در ۲۰ کیلومتری شمال شهر جم
سخنگوی دولت با اشاره به کشف میدان جدید گازی اظهار کرد: خبر خوشی که وزیر محترم نفت اعلام کردند، شناسایی میدانی جدید به نام «میدان پازن» در ۲۰ کیلومتری شمال شهر جم، در ناحیه بین استان فارس و بوشهر است. عملیات اکتشاف و تعیین محدوده این میدان در حال انجام است. این میدان حدود ۱۰ تریلیون یا ۱۰ هزار میلیارد فوت مکعب ذخیره خواهد داشت و میتواند معادل یک فاز پارس جنوبی بهعلاوه ۲۰۰ میلیون بشکه نفت خام باشد؛ که معادل ۷۰۰۰ روز مصرف خواهد بود. البته این به آن معنا نیست که در زمستان پیشِ رو نیازی به صرفهجویی در مصرف انرژی نداریم. ما باید الگوی مصرف را در حوزه انرژی اصلاح کنیم، چه در بخشهای سختافزاری مانند تعویض بخاریها و پنجرهها و رعایت مقررات ساختمانی، و چه در حوزه رفتاری از طریق دقت و صرفهجویی در مصرف. هر چند این خبر خوش نشاندهنده افزایش ظرفیت و امید به توسعه صنایع کشور است، چرا که گازی که ما میسوزانیم در بسیاری از کشورها به عنوان خوراک پالایشگاهها استفاده میشود.
مهاجرانی متذکر شد : در ۱۵ مهرماه روز روستا و عشایر را پیشِ رو داریم و لازم است در این روز زحمات روستاییان و عشایر عزیز کشور را گرامی بداریم. عشایر همواره نقش مهمی در پاسداری از انقلاب اسلامی، صیانت از مرزهای کشور، تأمین مایحتاج جامعه و نیز ارائه فرهنگی اصیل و سبک زندگی منحصر به فرد داشتهاند. صنایع دستی عشایر میتواند از جاذبههای گردشگری مهم کشور باشد.
وی افزود: همچنین مشکل ۶۳۵ عضو هیئت علمی پیمانی که سالها به طول انجامیده بود، با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی، وزارت علوم و بنیاد ملی نخبگان حل شد.
سخنگوی دولت اظهار کرد: در ادامه لازم است به مدالآوران نابینا که در مسابقات دو و میدانی پاراقهرمانی جهان افتخارآفرینی کردند، تبریک بگوییم. خوشحالیم که ورزشکاران با نیازهای ویژه کشورمان در حوزه پارالمپیک همواره درخشش ارزشمندی دارند. در چند روز آینده نیز تیم ناشنوایان کشور برای حضور در المپیک ناشنوایان به ژاپن اعزام خواهد شد.
وی عنوان کرد: همچنین لازم است از نقش دختران جوانی که در راستای گسترش صلح جهانی فعالیت میکنند یاد شود. همانگونه که مشاهده کردیم، کشتیهایی که حامل کمکهای بشردوستانه برای غزه بودند، نتوانستند به مقصد برسند، اما این موضوع نشان داد که این دختران در ترویج صلح جهانی نقشآفرینی مهمی دارند.
سخنگوی دولت ادامه داد: روز ۱۶ مهرماه روز کودک است. باید یادمان باشد که همه ما باید کودک درون خود را زنده نگه داریم. این روز را به همه کسانی که هنوز کودک درونشان زنده است تبریک میگوییم و آرزو داریم کودکان سراسر جهان فرصت کودکی کردن داشته باشند. همچنین یکی از تلخترین آثار جنگ، از دست رفتن فرصت زیستن کودکانه است؛ کودکانی که زیر بمبارانها و آوار جان خود را از دست میدهند. ما این روز را گرامی میداریم و از همه سازمانهای مردمنهاد که در گسترش فرصتهای برابر برای کودکان ایران و جهان تلاش میکنند، تشکر مینماییم.
سخنگوی دولت ادامه داد: اهتمام دولت به مشارکت مردم، صیانت از منابع ملی، توجه به عدالت اجتماعی و تکریم اقشار مختلف جامعه است.
تشکیل سازمان هوش مصنوعی موجب افزایش بروکراسی میشود
سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص اینکه مجلس خواهان بازگشت به سازمان هوش مصنوعی و نظر دولت در خصوص سازمان بودن یا نبودن مجموعه هوش مصنوعی کشور چیست، اظهار کرد: نکته قابل توجه این است که هدف اصلی تشکیل سازمانها، تحقق وظایف و اهداف مشخص است. از آنجا که گسترش ساختارهای دولتی موجب بزرگتر شدن بدنه دولت و افزایش بروکراسی میشود و تثبیت هر سازمان نیز نیازمند زمان است، جمعبندی دولت بر این شد که این وظایف در قالب ستاد ذیل نظر معاون اول و دبیری معاونت علمی با سرعت و کارآمدی بیشتری پیگیری شود.
وی تصریح کرد: با توجه به عقب ماندگی هایی که در این حوزه داریم و نیاز به حوزه های زیرساختی که باید در این حوزه انجام شود، انشاءالله با اجرای دقیق وظایف تعیینشده، هرچه زودتر شاهد تحقق اهداف ملی در این حوزه خواهیم بود و همانگونه که در سایر حوزههای علوم همگرا توانستیم با وجود ستادهای تخصصی به پیشرفتهای چشمگیری دست یابیم، در حوزه هوش مصنوعی نیز به نتایج مطلوب خواهیم رسید.
چابکسازی و ارتقای بهرهوری دستگاههای اجرایی در دستور کار قرار دارد
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی در خصوص برنامههای دولت برای ارتباط با همسایگان به خصوص پس از فعال شدن مکانیزم ماشه اظهار کرد: گسترش روابط با کشورهای همسایه از جمله موضوعاتی است که دولت دنبال میکند. راهبرد ارتباط با کشورهای منطقه و همسایگان، جزء اصول اساسی کشور در حوزه روابط خارجی محسوب میشود.
ارتقای دیپلماسی منطقهای با کشورهای همسایه، تقویت همکاریها با اوراسیا، پیمان شانگهای و دیگر نهادهای بینالمللی، و استفاده از ظرفیتهای مشترک بازارچههای مرزی و شهرکهای مناطق ویژه اقتصادی از جمله اقداماتی است که دولت به صورت جدی دنبال میکند.
وی ادامه داد: علاوه بر این، ارتقای نظم بودجهای و کاهش ناترازی مالی دولت از دیگر موضوعات مهم محسوب میشود. شرایط کنونی فرصت مناسبی برای اصلاح ساختاری دولت فراهم آورده است؛ بنابراین کوچکسازی، چابکسازی و ارتقای بهرهوری دستگاههای اجرایی در دستور کار قرار دارد.
امیدواریم شاهد اتفاقات خوبی برای برگزاری کنسرت خیابانی شجریان باشیم
مهاجرانی در پاسخ به پرسشی در خصوص اینکه آیا کنسرت خیابانی همایون شجریان برگزار میشود؟ ضمن تسلیت جهت درگذشت مادر این هنرمند، گفت: فعلا همایون شجریان در سفر هستند ولی پیگیریها ادامه دارد و امیدواریم شاهد اتفاقات خوبی باشیم.
دولت تلاش دارد نیروهای ماهر کافی برای بهرهوری در بازار کار فراهم کند
سخنگوی دولت در پاسخ پرسشی در برنامه دولت برای مبارزه با بیکاری در سطح جامعه گفت: دشمن پس از ناکامی در حمله نظامی و عدم تحقق اهداف خود، رویکرد بعدی خود را معطوف به ایجاد اختلال در وضعیت اقتصادی کشور کرده است. در این زمینه تردیدی وجود ندارد و اقداماتی در جریان است؛ بنابراین دولت نیز باید اقدامات درست خود را انجام دهد.
ویادامه داد: تمرکز دولت بر اصلاحات ساختاری، توجه به اولویت تولید و حفظ اشتغال موجود است. یکی از راهکارهای مهم در این راستا، تأمین نقدینگی است. در جلسهای که دیروز با حضور آقای فرزین برگزار شد، حمایت از بنگاهها در قالب تسهیلات تبصره ۱۸ و توجه ویژه به مشاغل و بنگاههای کوچک و متوسط مورد تأکید قرار گرفت. این بنگاهها بخش قابل توجهی از تولید ناخالص داخلی کشور را تشکیل میدهند و به دلیل آسیبپذیری بالای خود، نیازمند حمایت ویژه هستند.
مهاجرانی متذکر شد : در حوزه بازار کار، دولت تلاش دارد نیروهای ماهر کافی برای بهرهوری در بازار کار فراهم کند. فعالین اقتصادی غالباً با کمبود نیروی کار کیفی مواجه هستند. در این راستا، اتاق بازرگانی با همکاری سازمان آموزش فنی و حرفهای، دانشگاه ملی مهارت و دانشگاههای کاربردی فعالیتهایی جدی در تربیت نیروی ماهر انجام میدهند.
مهاجرانی در پاسخ به پرسشی در رابطه با شائبه وجود به اختلاف نظر میان وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی در رابطه با وضعیت ارزی ، گفت: در حوزه ارز، دولت افزایش تخصیص ارز برای واردات و حتی صادرکنندگان را دنبال میکند. استفاده از اسکناس بهعلاوه حواله دلار، ایجاد تالار دوم و افزایش عرضه طلا و برگزاری حراجها از جمله اقداماتی است که به آرام شدن بازار ارز و افزایش ثبات آن کمک میکند و در نهایت از تولیدکنندگان حمایت خواهد شد.
وی ادامه داد: اختلاف نظر در حوزه کارشناسی امری طبیعی است و هر تصمیم دولت در حوزه کلان اقتصاد، مورد تبعیت دستاندرکاران قرار میگیرد. ستاد اقتصادی دولت و ستاد مقابله با تحریمها، بهمنظور مدیریت مشکلات و بحرانهای ارزی و اجرای برنامههای کنترلی از جمله استفاده از اوراق گام و گواهیهای سپرده ویژه، به فعالیت خود ادامه میدهند تا بازار رسمی و غیررسمی ارز کنترل و مدیریت شود.
وزیران نباید بر اساس نظر شخصی عمل کنند
سخنگوی دولت در پاسخ پرسشی در رابطه با منابع بودجه وزارت ارتباطات اظهار کرد: بودجه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بر اساس قانون بودجه سنواتی که مصوب است تخصیص داده میشود، لذا چنانچه نیازی محرز باشد و توسط سازمان برنامه و بودجه نیز تایید شود، در بودجه سال آینده قابل پیش بینی خواهد بود.
مهاجرانی در پاسخ به پرسشی در رابطه با دیدار وزیر امور خارجه کشورمان با ویتکاف از آمریکا گفت: اولویتهایی که در دولت مورد توجه قرار گرفته، مصالح کشور و منافع مردم و منافع ملی است. در قوه مجریه، در خصوص نظرات شخصی صحبت نمیشود و عملاً نظر شخصی مطرح نیست. هیچ یک از اعضای دولت، از جمله سخنگوی دولت، حق اظهار نظر شخصی در امور اجرایی را ندارد و وزیران نیز نباید بر اساس نظر شخصی عمل کنند.
ویافزود : قوه مجریه صرفاً مجری تصمیمات جمعبندیشده است و همه آنچه اجرا میشود و اعلام میشود، نتیجه تصمیمگیریهای جمعی و لازمالاجرا است. وظیفه مجریان، اجرای دقیق این تصمیمات و تحقق اهداف مصوب است.
پیشدبستانی به عنوان پایه رسمی در نظر گرفته نمیشود
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره تغییر نظام آموزش و پرورش از «۶-۳-۳» به «۱ـ ۵ـ۳ـ۳» و شروع تحصیل کودکان از پنج سالگی، اظهار داشت: تغییر نظام آموزشی موضوعی است که نیازمند اقدامات گسترده و جامع است. کشورهای مختلف سالها مطالعه میکنند تا بتوانند تغییرات مؤثری در نظام آموزشی خود اعمال کنند، لذا این تغییرات آثار گستردهای دارد که از نبود فضای فیزیکی و کمبود معلم تا فقدان محتوای مناسب و مسائل اجتماعی مرتبط با والدین را شامل میشود. تمامی این موارد از چالشهای جدی تغییر نظام آموزشی به شمار میآیند.
وی ادامه داد: پس از انقلاب اسلامی، چندین بار نظام آموزشی کشور مورد بازنگری قرار گرفته است و جمعبندی وزارت آموزش و پرورش این است که پیشدبستانی به عنوان پایه رسمی در نظر گرفته نمیشود، بلکه بهعنوان مرحلهای آمادهساز برای تحصیل رسمی کودکان در پایههای بعدی لحاظ میشود.
همه افراد امکان مشاهده دهک خود و ثبت شکایت را دارند
سخنگوی دولت در رابطه با موضوع اطلاع از دهک بندی و احیاناً اعتراض به نحوه آن از سوی مردم گفت: سامانه «رفاه ایرانیان» که زیرساخت آن در آدرس refahi.ir قرار دارد، به شهروندان امکان میدهد وضعیت دهکبندی درآمدی و هزینهای خود را مشاهده کنند. در صورتی که مشکلی وجود داشته باشد، افراد میتوانند به سایت hemayat.mcls.gov.ir مراجعه کرده و شکایات خود را ثبت کنند.
ویافزود : این سامانه بهصورت دورهای، هر سه ماه یکبار، بهروزرسانی میشود. همچنین وظیفه اجرای حذف سه دهک، قانونی است که بر عهده دولت است و به آرامی در حال انجام است. این روند از دهک دهم آغاز شده است؛ چرا که افرادی که نیاز کمتری به دریافت کمکهای حمایتی دارند، ضرورتی برای بهرهمندی از این یارانهها ندارند، لذا دولت بر بررسی همه شکایات ثبتشده تأکید دارد و اطمینان میدهد که حقوق هیچ یک از شهروندان و خانوادههای آنان ضایع نشود. همه افراد امکان مشاهده دهک خود و ثبت شکایت در سامانههای یادشده را دارند.
هر صلح پایداری که منافع مردم و کشور فلسطین را تأمین کند، حمایت خواهد شد
سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره چهار شرط اعلامی آمریکا برای مذاکره با ایران، اظهار داشت: وزیر محترم امور خارجه اظهار کرده است که موارد مطرح شده به شکل رسمی به ایران ارائه نشده است و تا زمانی که ارائه رسمی صورت نگیرد، این موضوع قابل بررسی جدی نیست.
وی در رابطه با صلح در غزه افزود : هر صلح پایداری که منافع مردم و کشور فلسطین را تأمین کند، به توقف نسلکشی و احقاق حقوق مردمی که تحت ظلم هستند کمک میکند و از آن حمایت خواهد شد. همچنین باید گفت موضوعاتی که با منافع ملی ارتباط دارند، قابل تصمیمگیری سریع نیستند و نیازمند بررسی جامع و کارشناسی هستند. جوانب مختلف، تبعات و تأثیرات این موضوعات باید به دقت مورد مطالعه قرار گیرد تا تصمیمگیری صحیح و در راستای منافع کشور انجام شود.
سخنگوی دولت در خصوص معاهده ایران و روسیه، به ویژه بخش نظامی آن گفت: در مورد جزئیات نظامی موضوعی است که ورود به آن در تخصص حوزه دولت نیست. با این حال، استفاده از ظرفیت تقاطعها و بازارچههای مرزی، ارتقای دیپلماسی منطقهای و بهرهگیری از توان تولیدکنندگان روسیه برای رفع نیازهای کشور به ویژه در حوزههای کشاورزی و تبادلات مالی، از جمله مواردی است که میتواند در این معاهده مورد استفاده جدی قرار گیرد. همچنین در این معاهده تأکید شده است که این معاهده لازمالاجرا است و هدف از آن تعمیق و گسترش همکاریها در همه زمینههای مورد تقابل و تقویت روابط امنیتی و دفاعی است.
واردات کالاها با نرخ ارز ترجیحی است، بنابراین تأثیر نوسانات ارزی بر قیمت واردات محدود است
مهاجرانی در رابطه با افزایش اخیر نرخ ارز و گرانی کالاها تصریح کرد: باید بین گرانی واقعی و گرانفروشی تفکیک قائل شویم .گرانی عمدتاً ناشی از افزایش نرخ غیررسمی ارز است و دولت مسئول حل این مسائل است. همچنین سازمان تعزیرات حکومتی بهصورت فعال پروندههای مربوط به تخلفات را بررسی میکند. اقدامات دولت شامل کنترل قیمت کالاهای اساسی، برخورد با سودجوییها، مدیریت تولید و توزیع، و حفظ ارز ترجیحی برای کالاهای ضروری است.
وی بیان کرد: واردات کالاها با نرخ ارز ترجیحی یا بازار مبادلهای انجام میشود، بنابراین تأثیر نوسانات ارزی بر قیمت واردات محدود است، هرچند بار روانی دارد.
سخنگوی دولت در رابطه با تاکید مجلس بر استفاده کالا برگ و نیز حل موضوع مسکن توسط دولت بیان کرد: در حوزه عدالت اجتماعی، دولت پروژههای مختلفی را دنبال میکند. مسکن حمایتی و تسهیلات نهضت ملی مسکن در شهرها و مناطق روستایی، حمایت از اجارهبها از طریق بستههای شورای عالی مسکن، حفظ ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی، توسعه عدالت در بهداشت و درمان از جمله نهضت ارجاع و ارائه خدمات درمانی ارزان برای بازنشستگان، و ارتقای عدالت آموزشی، از مهمترین برنامهها هستند.
مهاجرانی در پاسخ به سوالی تکراری در خصوص حل موضوع دارو گفت: در حوزه دارو، دولت با اتکا بر تولید داخلی و ظرفیتهای دانش و فناوری، برنامههای جامعی تدوین کرده است. نظام ارجاع پزشکی، حمایت از درمان بازنشستگان و تسهیلات مسکن برای اقشار مختلف از جمله کارگران و فرهنگیان، و همچنین طراحی بستههای حمایتی برای بازار اجاره و ارائه کالا برگ، از اقدامات عملیاتی در این زمینه به شمار میرود. دولت تأکید دارد که تمامی این برنامهها در حال اجرا هستند و هدف از آنها تأمین منافع مردم و حفظ ثبات اقتصادی و اجتماعی کشور است.
شایان ذکر است، در میانه بیست و پنجمین نشست خبری فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، وی به دلیل کسالت ضمن عذرخواهی، مدتی نشسته خبری را ترک کرد تا پس از بهبودی کامل به سالن جلسه بازگشته و پاسخگوی سوالات خبرنگاران شود.
