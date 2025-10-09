محمد امیر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به طرح اتصال بنگاههای خرد و کلان در وزارت کار، گفت: یکی از دلایل بالا بودن نرخ بیکاری در بسیاری از استانها، فعال نشدن بنگاههای متوسط و کوچک است.
وی ادامه داد: اگر به بنگاههای کوچک و متوسط فضای بیشتری داده شود، هم مشارکت مردمی افزایش مییابد و هم نقش بسزایی در زمینه اشتغال ایفا خواهد کرد. همچنین با تقویت این بخش، زمینه برای پیوند و رشد آنها تا سطح بنگاههای بزرگ در کشور فراهم میشود.
این نماینده مجلس گفت: ایجاد چنین فضایی بدون تردید موجب رونق اقتصادی خواهد شد که این همان هدفی است که وزارت رفاه دنبال میکند. این رویکرد، تصمیم بسیار درستی است که نباید در میانه راه متوقف شود و باید تا انتها با قدرت ادامه پیدا کند.
وی تاکید کرد: این طرح بسیار ارزشمند است و قطعا اثر مثبت خود را بر اقتصاد کشور خواهد گذاشت و گامی مهمی در مسیر مردمیسازی اقتصاد به شمار میرود.
نظر شما