ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی روز گذشته گفت: روز شنبه در برخی از نقاط استان رگبار پراکنده را شاهد بودیم و دمای هوا نسبت به روز جمعه بین ۵ تا ۱۰ درجه کاهش داشته است.
وی در ادامه افزود: از امروز تا اواخر وقت روز دوشنبه، جو استان نسبتاً پایدار پیشبینی میشود و روند دما روند افزایشی خواهد داشت.
وی ادامه داد: برای عصر و شب روز دوشنبه با تغییر جهت جریانات جوی، ابتدا وزش باد و در برخی مناطق پدیده گرد و غبار را پیشبینی میکنیم و سپس بارش باران در استان آغاز خواهد شد.
کارشناس هواشناسی استان گلستان گفت: انتظار میرود از روز سهشنبه تا اوایل وقت چهارشنبه، سامانه بارشی وارد استان شود که علاوه بر بارش، کاهش دما را نیز به همراه خواهد داشت.
وی به مردم توصیه کرد: ضمن آمادگی برای تغییرات جوی، نکات ایمنی را رعایت کنند.
