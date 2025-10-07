کشف ۴ تن چوب تاغ قاچاق در میامی؛ ۳ متخلف دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید مهدی موسوی صبح سه شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی میامی با بیان اینکه در پی گشت زنی ماموران به دو خودرو نیسان و سواری پژو مشکوک شدند، ابراز داشت: دستور توقف و بازرسی آن ها صادر شد.

وی با بیان اینکه در بازرسی از این دو خودرو مقدار چهار تن چوب تاغ قاچاق کشف و ضبط شد، افزود: محموله به اداره منابع طبیعی میامی انتقال یافت.

فرمانده انتظامی میامی از دستگیری سه متخلف در این عملیات خبر داد و ابراز داشت: پرونده متهمان تشکیل و به مراجع قضایی میامی ارجاع داده شد.

موسوی با تاکید بر اینکه خسارات وارده به محیط زیست قابل جبران نیست، در ادامه تصریح کرد: ارزش این محموله طبق نظر کارشناسان امر حدود چهار میلیارد ریال برآورد شده است.

وی با بیان اینکه طرح برخورد و مقابله با تخریب و قاچاق چوب درختچه های تاغ در حوزه استحفاظی با جدیت مستمر ادامه دار است، افزود: خودرو متخلفان نیز توقیف و به پارکینگ منتقل شد.