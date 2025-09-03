کشف یک تن چوب تاغ قاچاق در میامی؛ ۲ نفر دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید مهدی موسوی صبح چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی میامی با بیان اینکه پلیس برخورد با قاچاقیان چوب را نیز در دستور کار خود دارد، ابراز داشت: در این خصوص گشت زنی‌های هدفمند انجام و هر گونه تحرکات تحت رصد قرار دارد.

وی با بیان اینکه مأموران پاسگاه مرکزی در همین گشت زنی هدفمند متوجه دپو چوب تاغ شدند، افزود: با دستور قضائی از محل مورد نظر بازدیدهای لازم انجام گرفت.

فرمانده انتظامی میامی با بیان اینکه در این عملیات عوامل اداره منابع طبیعی نیز حضور داشتند، ابراز داشت: در نتیجه بازرسی میزان یک تن و ۲۰۰ کیلوگرم چوب تاغ قاچاق کشف و ضبط شد.

موسوی با بیان اینکه طبق نظر کارشناسان منابع طبیعی این تاغ ها تازگی قطع شده بودند، تصریح کرد: دو متهم در همان حوالی شناسایی و بلافاصله دستگیر شدند.

وی ارزش این محموله را یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال برآورد کرد و افزود: خسارات وارد به منابع طبیعی به هیچ عنوان با عدد و رقم قابل جبران نیست.