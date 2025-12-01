  1. استانها
۱۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۲۷

کشف یک تن چوب قاچاق تاغ در میامی

میامی- از توقیف یک تن چوب قاچاق گونه «تاغ» در منطقه کلاته‌های شرقی خبر داد و گفت: این محموله پس از کشف، به اداره منابع طبیعی تحویل داده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید مهدی موسوی غروب دوشنبه در بازدید مناطق جرم خیز میامی با بیان اینکه طرح پاکسازی این مناطق در دستور کار است، ابراز داشت: هدف این مهم ایجاد آرامش و امنیت برای شهروندان است.

وی افزود: مأموران پاسگاه مرکزی میامی هنگام گشت زنی حوزه کلاته‌های شرقی این شهرستان متوجه مورد مشکوک شدند.

فرمانده انتظامی میامی با بیان اینکه این موضوع مربوط به دپو درخت تاغ بود، ابراز داشت: یک تن چوب تاغ قاچاق کشف و ضبط شده است.

موسوی با بیان اینکه این محموله به اداره منابع طبیعی میامی تحویل داده شد، تصریح کرد: تلاش برای شناسایی عامل یا عاملان تخریب منابع طبیعی در دستور کار است.

وی با بیان اینکه قطع درختان تاغ باعث آسیب زیادی به منطقه می‌شود، افزود: قطع این درختان افزایش ریزگرد و گسترش بیابان را در پی دارد لذا با هر گونه قاچاق حوزه منابع طبیعی به شدت برخورد می‌شود.

