دستگیری پدر و ۲ پسر در پایتخت به اتهام توزیع داروی غیرمجاز

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین باباپور، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ گفت: با کسب خبری مبنی بر اینکه فردی در محله شمشیری پایتخت در خصوص تهیه و توزیع داروی غیرمجاز فعالیت دارد، رسیدگی به موضوع در دستور کار ماموران پایگاه نهم این پلیس قرار گرفت.

وی افزود: با انجام اقدامات اطلاعاتی، مخفیگاه متهمان که در ۳ آدرس جداگانه در محله شمشیری بود شناسایی و پس از کسب مجوز قضائی در یک عملیات هماهنگ پدرخانواده به همراه ۲ پسرش دستگیر و در بازرسی از مخفیگاه آنان ۱۷۰ هزار انواع قرص مخدر و ۹ لیتر شربت تریاک کشف و متهمان نیز پس از دستگیری تحویل مراجع قضائی شدند.

سرهنگ باباپور در ادامه تصریح کرد: متادون از جمله داروهای کنترل و درمان اعتیاد است که زیر نظر پزشک و کلینیک های ترک اعتیاد و مراکز بازپروری معتادین متجاهر از آن استفاده می شود،اما گاهی اوقات مصرف همین دارو هم به نوعی حکم ماده مخدر را پیدا کرده و مصرف خودسرانه و بی رویه آن موجب اعتیاد در فرد مصرف کننده می شود و عوارض قرص متادون در صورت مصرف زیاد همانند دیگر مواد مخدر سنتی آشکار می‌شود .

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ در پایان از شهروندان خواست، در صورت مشاهده هرگونه اقدام غیرقانونی و توزیع و تولید موادمخدر و داروهای اعتیاد آور بلافاصله موضوع را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.