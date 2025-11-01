کشف سوخت قاچاق در میامی؛ یک نفر دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سید مهدی موسوی شامگاه شنبه در انجام مأموریت ویژه پلیسی با بیان اینکه مأموران ایست بازرسی میامی مبادی ورودی و خروجی شهرستان را تحت پایش و نظارت دارند، ابراز داشت: هدف از این اقدام برخورد با مصادیق انواع قاچاق است.

وی با بیان اینکه مأموران انتظامی به یک خودرو نیسان وانت مشکوک شدند، افزود: این وانت تانکر فلزی را حمل می‌کرد.

فرمانده انتظامی میامی با بیان اینکه بررسی‌ها حاکی از قاچاق نفت در این پرونده بود، ابراز داشت: مقدار هزار لیتر سوخت قاچاق در بازرسی خودرو کشف شد.

موسوی ارزش محموله را طبق نظر کارشناسان امر ۳۶۰ میلیون ریال عنوان و تصریح کرد: این محموله به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی شاهرود تحویل داده شد.

وی از دستگیری راننده به عنوان متهم پرونده خبر داد و افزود: فرد متخلف به مراجع قضائی معرفی شده است.