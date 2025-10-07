حسین زاده: سیلک برای ثبت جهانی آماده می شود

جواد حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه مجموعه سیلک یک اثر جهانی است که نشان از تمدن و اصالت ایران زمین است، اظهار کرد: ضوابط حریم این محوطه در حال بازنگری است.

وی با بیان اینکه این بازنگری به معنای کوچک شدن حریم تپه های سیلک نیست، ابراز کرد: این مجموعه برای ثبت جهانی در حال آماده شدن است.

مدیر پایگاه میراث جهانی سیلک کاشان با اشاره به پیگیری های انجام شده توسط مسئولین کاشان به خصوص نماینده مردم کاشان و آران و بیدگل در مجلس شورای اسلامی در مورد زمین های حریم تپه های سیلک و معوض آنها تصریح کرد: قرار است با همکاری دیگر دستگاه های اجرایی زمینی در ابتدای ورودی شهر قمصر به حریم شهری اضافه شود و این زمین‌ها به عنوان معوض به مالکان داده شود.

وی خاطرنشان کرد: پس از اتمام کاوش توسط تیم های تحقیقاتی و آماده سازی ورودی مجموعه سیلک از خیابان امیرکبیر مقدمات برای ثبت جهانی این مجموعه در حال انجام است.

حسین زاده گفت: پیشنهاد ما و کارشناسان باستانی این است که مجموعه سیلک به عنوان بخش اصلی یک پرونده مجموعه ای با عنوان "محوطه های باستانی پیش از تاریخ ایران" به یونسکو ارائه شود.

وی گفت: این مجموعه می تواند شامل ۴۵ محوطه شاخص از جمله حسنلو، حصار، گیان، گودین، کنار صندل، تپه نورآباد و تله بارون باشد.

مدیر پایگاه میراث جهانی سیلک کاشان ضمن تشکر و همکاری از سازمان‌های شهری به خصوص شهرداری کاشان در مورد انجام اقدامات لازم برای بهسازی و آزادسازی اراضی حریم برای اتصال محوطه سیلک به محور امیرکبیر کاشان اظهار کرد: انشاالله به زودی شورای معماری و شهرسازی تشکیل شود تا با الحاق زمین ورودی شهر قمصر به محدوده شهری این زمین به مالکان زمین‌های اطراف سیلک به عنوان معوض واگذار شود.