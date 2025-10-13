به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام والمسلمین محمدحسین کتابچی صبح دوشنبه در واکنش به برخی از اخبار مبنی بر واگذاری بخشی از زمین‌های ورودی شهر قمصر به مالکان زمین‌های حریم تپه‌های سیلک کاشان اظهار کرد: چه خوب بود دست اندرکاران و مسئولینی که این تصمیم را گرفتند احترامی برای اهالی قمصر و مسئولین این شهر قائل می‌شدند و حداقل نظری از آنها می‌خواستند.

وی با بیان اینکه این تصمیم به نوعی قیم مآبانه بود، ابراز کرد: قمصر امروز هم گرفتار مشکل آب است.

امام جمعه قمصر تصریح کرد: در همین هفته گذشته در برخی از مناطق شهر، قطعی بیش از ۱۰ ساعت آب را داشتیم.

وی افزود: چه خوب است تصمیم گیرندگان ابتدا فکری برای حل مشکلات شهر قمصر پیدا کنند بعد بار اضافی بر این شهر تخمیل کنند.

حجت الاسلام والمسلمین کتابچی تاکید کرد: این را هم خدمت مردم عزیز عرض کنم که همه مسئولین شهر و بخش با این موضوع مخالف هستند و اجازه چنین اتفاقی را نخواهند داد.