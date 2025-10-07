  1. استانها
  2. هرمزگان
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۲۰

سرهنگ قاسمی: پلیس تخصصی گردشگری تا پایان سال راه‌اندازی می‌شود

بندرعباس- فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش، گفت: پلیس تخصصی گردشگری تا آخر سال در کیش راه‌اندازی می‌شود.

سرهنگ نبی‌اله قاسمی، فرمانده انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش با اشاره به اهمیت راه‌اندازی پلیس گردشگری در کیش، گفت: پلیس گردشگری کیش در مرحله نخست در ۶ ماه متوالی و ۲ فصل پرگردشگر شامل سه ماهه آخر امسال و بهار سال آینده اجرا می‌شود و پس از اجرا، روند اقدامات و فعالیت این پلیس ارزیابی و بررسی خواهد شد.

او خاطرنشان کرد: در حال حاضر مشغول بررسی در خصوص فرم لباس، شرح وظایف، زیرمجموعه و سرشاخه‌های پلیس گردشگری هستیم و موافقت‌های لازم برای این اقدام مهم اخذ شده است.

سرهنگ قاسمی، گفت: نیروی انتظامی در عمل به وظیفه ذاتی و قانونی خود کوتاهی نمی‌کند و در صدد این نیست که در مسیر توسعه گردشگری درجه یک موجود در کیش، دست‌انداز ایجاد کند.

