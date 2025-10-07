به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از پوستر یازدهمین دوره «جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب»، ظهر امروز، با حضور محسن جوادی معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، آزاده نظربلند دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی، حجت الاسلام ملانوری مشاور وزیر و دبیر ستاد کانون‌های مساجد، ابراهیم حیدری مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایران و جمعی از مدیران ادارات کل ارشاد در استان‌های کشور در ساختمان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.

دسترسی روستایی‌ها به کتاب باید افزایش پیدا کند

در ابتدای این مراسم محسن جوادی معاون وزارت فرهنگ، گفت: سیاست برگشت به روستا و تجهیز روستاها زیاد شده است و ما هم باید در این مسیر تلاش کنیم. در بعضی کشورها همان‌قدر که یک شهروندان امکان دسترسی به کتابخانه ملی را دارد، یک روستایی هم این دسترسی را دارد. یکی از این مکانیزم‌ها همین جشنواره‌ها هستند که باید در تقویت آنها بکوشیم.

جوادی ادامه داد: سال‌های قبل نشد آن‌طور که باید به این برنامه بپردازیم. امیدواریم برای آینده کم‌کاری گذشته را جبران کنیم. روستاهای ما خواستگاه نویسندگان و نخبگان ما بوده است. علامه طباطبایی می‌گفتند دیگر بعید است عرفایی مثل ابوسعید برخیزند، چون فضای شهری چنین زمینه مساعدی را ندارد؛ در حالی که روستاها هنوز این ظرفیت را دارند.

وی در پایان گفت: تجهیز کتابخانه‌های روستایی به کتاب‌های نو و جدید یکی از کارهای مهم است که امیدوارم با همراهی خانم نظربلند امکان‌پذیر شود.

هزار و هشتصد روستا در کشور شنبه‌های کتاب‌خوانی دارند

حجت الاسلام ملانوری مشاور وزیر و دبیر ستاد کانون های مساجد، گفت: روز روستا و عشایر را گرامی می‌داریم. طرح «روستای دوست‌دار کتاب» با علاقه و عشق طراحی شده بود و خوشحالیم که این کار دوباره احیا شده است. خوشحالم که ما در کانون‌های فرهنگی مساجد بخشی از پیاده‌نظام طرح روستای دوست‌دار کتاب هستیم. بر اساس آخرین سرشناسی از حدود ۶۳ هزار روستا، ۲۶ هزارشان بیش از ۵۰ هزار نفر حمایت دارد. اگر این روستاها نقطه هدف باشد و ما بتوانیم به آنها خدمات کتابخوانی بدهیم، اتفاق بزرگی افتاده است. متأسفانه ما حدود ۳۰ هزار روستای خالی از سکنه داریم. شاید این در فرایند توسعه کمی اجتناب ناپذیر باشد، ولی باید کاری کنیم که روستاها رونق پیدا کنند و یکی از کارها تجهیز به کتاب و کتابخانه است. در یک دهه گذشته اتفاقات امیدبخشی درباره احیای روستاها مطرح است و بعضی از روستاهای خالی از سکنه دوباره در حال رونق است. باید به این کار کمک کنیم.

ملانوری ادامه داد: درباره کانون‌های فرهنگ و هنر مساجد بگویم. ما امسال کاری را در مساجد تحت عنوان شنبه‌های کتاب‌خوانی شروع کردیم. ما ۱۲ هزار و ۵۰۰ کتابخانه باز و بسته داریم. بعضی مساجد ما دوشیفت کتابدار دارد ولی خیلی مساجد کتابدار ندارند. سعی کردیم از این ظرفیت استفاده کنیم که یکی از آنها همین طرح کتاب‌خوانی شنبه‌ها است. از فروردین تا امروز هزار و هشتصد مسجد به این طرح پیوسته‌اند که از این مساجد، حدود ۸۰۰ تا روستایی هستند.

وی افزود: کار بعدی ما تولید کتاب‌های صوتی است که آن ‌را شروع کرده‌ایم. این کارها، هم رایگان و هم داوطلبانه است. من امیدوارم به برکت این روز عزیز، به روستاها و ‌عشایر بیش از این توجه کنیم؛ به ویژه مساجد کم جمعیت‌تر.

طرح «کوله کتاب» برای عشایر در نهاد کتاب‌خانه‌های عمومی

در ادامه آزاده نظربلند دبیرکل نهاد کتاب‌خانه‌های عمومی کشور، گفت: ما در نهاد کتاب‌خانه‌ها نزدیک به هزار نقطه خدمت روستایی داریم، اما خدمات ما فقط محدود به روستاها نیست. ما برای عشایر هم برنامه‌های ویژه داریم. یک برنامه به نام «کوله کتاب» داریم که در آن ۵۰ کتاب را در کوله قرار می‌دهیم و برای عشایر ارسال می‌کنیم.

نظربلند درباره کتاب‌رسانی به عشایر، گفت: در شش استان خدمات مربوط به عشایر را ادامه می‌دهیم و سعی می‌کنیم افزایش دهیم. اما واقعیت این است که کتابخانه‌های عشایری از نظر تجهیزات و منابع کتابخانه‌ای بسیار ضعیف هستند. امیدوارم‌ با حمایت آقای ملانوری و اشتراک منابع و داشته‌هامان با سایر نهادها و ارگان‌ها بتوانیم در نقطه بهتری قرار بگیریم. ما این مسیر را با قوت ادامه می‌دهیم ولی مشکل اصلی‌مان تأمین منابع کتاب‌خانه‌ای است.

وی در پایان گفت: ما در روستاها و عشایر، مردم مظلومی داریم‌ که نیازمند توجه هستند. جالب اینکه وقتی این ظرفیت‌های فرهنگی و کتاب‌خانه‌ای در اختیار آنها قرار می‌گیرد، به خوبی از آن استفاده می‌کنند.

دهیاری‌ها بودجه فرهنگ را افزایش دهند

در ادامه ابراهیم حیدری مدیرعامل خانه کتاب و ادبیات ایرانیان، با اشاره به یازدهمین دوره «جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب»، گفت: من انتظار دارم برنامه‌ای که طراحی شده، به شکل اداری و کلیشه‌ای انجام نشود. این برنامه روحش در قالب محتوا و کیفی است. ما از روستا برنامه می‌خواهیم، نه یک اقدام خاص و مقطعی. اینکه این روستا با چه امکانات و ابزاری و در چه بازه زمانی، به چه برنامه‌هایی برسد، مهم است. روستای ما باید مشخص کند که در دو سال آینده دنبال این است؛ دو تا کتابخانه دارد، پنج تا حلقه کتاب‌خوانی دارد، برای دانش‌آموزانش این کار را می‌کند و همچنین از ظرفیت‌های فلان دستگاه‌ها هم برای ترویج کتاب و کتاب‌خوانی استفاده کند. مثلا حلقه‌های صالحین و بسیج ظرفیت است. ما از دهیارهای‌ها هم باید مطالبه کنیم. دهیاری‌ها قبلا سه درصد بودجه برای فرهنگ و ورزش داشتند که باید با مطالبه، این بودجه را افزایش دهیم.

حیدری ادامه داد: ما هم در خانه کتاب همراه و همدل هستیم و با هرآنچه داریم در خدمت دوستان هستیم. خوشبختانه در حال حاضر یک مجموعه هماهنگ هستیم و باید با همدلی این کار را پیش ببریم.

وی در پایان گفت: مطالبات ۸۲۰ میلیون تومانی روستاها که هر روستا ۶۰ میلیون مطالبه داشته، هفته آینده پرداخت می‌شود.

سعید سرابی مدیرکل امور استان‌ها در قسمت بعدی نشست با اشاره به سامانه جدید «روستاها»، گفت: به خاطر بازطراحی این سامانه تشکر می‌کنم. طرح قبلی بازنگری‌هایی شده و انشاالله منجر به برگزاری شایسته‌تر این طرح خواهد شد. من از این هم‌افزایی خوشحال هستم و امیدوارم با همراهی همکاران در استان‌های مختلف، اتفاقات خوبی برای طرح روستای دوست‌دار کتاب بیفتد.

در ادامه آقای زین‌العابدینی و خانم پازوکی از طراحان سامانه «روستاها» نکاتی درباره این پلتفرم ارائه کردند. طراحان این سامانه وعده دادند در فرصتی دیگر درباره سازوکار سامانه «روستاها»، به رسانه‌ها و روستاییان علاقه‌مند به کتاب و کتاب‌خوانی توضیحاتی ارائه خواهند کرد.

رونمایی از پوستر «جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب»

آخرین بخش این مراسم رونمایی از پوستر یازدهمین دوره «جشنواره روستاها و عشایر دوستدار کتاب» بود که با حضور محسن جوادی، آزاده نظربلند، حجت الاسلام ملانوری، ابراهیم حیدری و شهاب دارابیان از آن رونمایی شد.