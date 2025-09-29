روح‌الله ایزدخواه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه طبق بیانات اخیر رهبر انقلاب، دشمن بعد از شکست در جنگ ۱۲ روزه، تلاش دارد کشور را در وضعیت «نه جنگ، نه صلح» نگه دارد تا کشور در حالت بلاتکلیفی باقی بماند، اظهار کرد: در واقع، دشمن پس از ناکامی در جنگ مستقیم با جمهوری اسلامی ایران، امروز به سمت اختلال در دستگاه محاسباتی کشور و برهم زدن ثبات مدیریتی کشور رفته است.

وی ادامه داد: این اقدام در زمانی رخ می‌دهد که ما در شروع اجرای برنامه هفتم توسعه هستیم و باید بتوانیم رشد اقتصادی ۸ درصدی را در کشور رقم بزنیم. دشمن طبیعتاً نمی‌خواهد ایران پیشرفت کند، چرا که اگر ما در شرایط تحریمی و جنگی قادر به اداره کشور باشیم، برای دنیا الگویی خواهیم شد و در نتیجه، دشمن در جنگ نرم به شکست قطعی خواهد رسید.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: هدف دشمن این است که کشور در شرایطی به‌نام «نه جنگ، نه صلح» باقی بماند تا مدیران نتوانند تصمیمات لازم را اتخاذ کنند و قانون برنامه هفتم که به عنوان برنامه پیشرفت کشور شناخته می‌شود، متوقف شود و بر زمین بماند.

ایزدخواه با تاکید بر اینکه مشروط کردن اقتصاد کشور به مکانیسم ماشه و تحریم‌ها کار غلطی است، تصریح کرد: ما سال‌هاست با انواع و اقسام تحریم‌ها مواجه بوده‌ایم؛ این تحریم‌ها بارها تشدید شده است، اما خوشبختانه اقتصاد کشور سرپا بوده و به پیشرفت خود ادامه داده است و صنایع کشور جلو رفته است. در حال حاضر ایران برای بسیاری از کشورهای دنیا، از جمله روسیه که به تازگی با تحریم‌ها مواجه شده، الگو در زمینه بومی‌سازی صنایع و مدیریت تحریم‌ها است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین از نقش حیاتی مدیران ارشد کشور در این شرایط سخن گفت و اظهار کرد: مدیران ارشد کشور به ویژه دولتمردان نباید به هیچ وجه اجازه دهند که برنامه‌های توسعه به ویژه برنامه هفتم که برنامه پیشرفت کشور است، متوقف شوند. متأسفانه رشد اقتصادی در چند ماه اخیر با افول روبرو شده است، اما دولت نباید موتور رشد را متوقف کند و موتور رشد کشور باید فعال باشد.

وی همچنین به نقش مردم در این مسیر اشاره کرد و توضیح داد: حضور مردم در این شرایط، کلید اصلی برای پیشبرد اهداف اقتصادی کشور است. مقام معظم رهبری نیز تأکید کردند که باید از اتحاد و انسجامی که در مردم ایجاد شده استفاده کنیم و از آن برای گره‌گشایی از مشکلات اقتصادی بهره‌برداری کنیم. اکنون که مردم در شرایط سخت جنگ ثابت کرده‌اند که پشت نظام هستند و متحدند، باید از این ظرفیت برای پیشبرد اهداف اقتصادی بهره بگیریم. اگر دولت آغوش خود را به روی مردم باز کند و آن‌ها را در پروژه‌های مختلف اقتصادی شریک کند، قطعاً مردم با اراده و انگیزه بالا به کمک خواهند آمد.

ایزدخواه با تاکید بر اینکه کسی نباید سیاه‌نمایی کند یا پالس ضعف به دشمن دهد، اظهار کرد: ما باید به سمت تقویت اقتصاد حرکت کرده و در این مسیر از مشارکت مردم بهره ببریم، امروز مردم بیش از هر زمان دیگری آماده‌اند که در این مسیر همکاری کنند. حرکت به سمت تقویت اقتصاد، مهم‌ترین ابزار شکست دشمن در این مقطع زمانی است.