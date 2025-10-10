بررسی عملکرد وزارت نفت در اجرای احکام قانون برنامه هفتم

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست این هفته کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه و دوشنبه ( ۲۰ و ۲۱ مهرماه) برگزار خواهد شد.

دستور کار این کمیسیون به شرح ذیل است:

کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی یکشنبه این هفته،عملکرد وزارت نفت در اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشـرفت، مسـتند به تبصـره (۲) بند «الف» ماده (۱۱۸) را با حضـور مسـئولان ذیربط در وزارت نفت، سـازمان برنامه و بودجه کشـور، دیوان محاسبات کشور، ناظران مالی و اجرائی وزارت نفت و کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، ارزیابی می‌کنند.

همچنین در روز دوشنبه، اعضای کمیسـیون مشـترک به ادامه بررسـی طرح اسـاسـنامه شـرکت ملی صـنایع پتروشـیمی ایران می‌پردازند و اعضای کمیته نفت و انرژی این کمیسیون، ادامه بررسی لایحه اساسنامه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران را در دستورکار دارند.

همچنین؛ اعضای این کمیسیون سه شنبه و چهارشنبه و (۲۲ و ۲۳مهرماه) در سفری به استان فارس و شهر شیراز، ضمن بازدید از تأسـیسـات نفت، پالایش و پتروشـیمی اسـتان فارس، از نمایشـگاه نفت شـیراز و شیراز اکسپو ۲۰۲۵ بازدید خواهند کرد.