حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره فعال شدن مکانیسم ماشه، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران علی رغم اینکه سال‌ها تحت شدیدترین تحریم‌های دشمنان بوده است، اما در این مدت و با وجود همه مشکلات، مسائل کشور را مدیریت کرده و هیچگاه تسلیم نشده است.

وی متذکر شد: متأسفانه عده‌ای به طور عمد یا غیرعمد در برجام کوتاهی یا سهل‌انگاری کردند و به همین دلیل امروز شاهد این وضعیت هستیم. با این حال، ما نباید اجازه دهیم جو روانی ایجاد شده پس از فعال شدن مکانیسم ماشه، تأثیر منفی بر روند امور و روحیه مردم بگذارد.

غضنفرآبادی با اشاره به اینکه در طول این سال‌ها تحریم‌های شورای امنیت علیه کشور اعمال شده و ما بدون مشکل قابل توجهی به فعالیت‌های خود ادامه دادیم، گفت: در حال حاضر نیز تحریم‌های آمریکا و اروپا بسیار فراتر از تحریم‌های شورای امنیت است، اما با اقتدار، مقاومت، اتحاد، همدلی و تدبیر توانستیم کارها را پیش ببریم و باید همین مسیر ادامه پیدا کند.

نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این اقدام دشمن یعنی اسنپ‌بک تأثیر چندانی ندارد و بیشتر جنبه روانی دارد که البته با گذشت زمان، این جو روانی هم فروکش خواهد کرد.

وی درباره اهمیت حفظ اتحاد ملی در این شرایط، اظهار کرد: کاملاً ثابت شده که دشمنان خارجی ما توان مقابله با جمهوری اسلامی و ملت ایران را ندارند. اگر ما در درون کشور تدبیر کنیم، اتحاد داشته باشیم، اختلافات را کنار بگذاریم و همه با دلسوزی برای مردم، جامعه، اسلام و انقلاب تلاش کنیم، هیچ کسی قادر به ضربه زدن به ما نخواهد بود.

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر این اتحاد حفظ شود، می‌توانیم مقاوم و محکم بایستیم و مشکلات را حل کنیم. همان‌طور که در جنگ ۱۲ روزه مردم با انسجام و یکپارچگی، قدرت و وحدت خود را نشان دادند، ان‌شاءالله این اتحاد مقدس همچنان حفظ شود و ادامه یابد تا دشمن مأیوس گردد.