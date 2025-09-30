  1. سیاست
  2. مجلس
۸ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۱۲

غضنفرآبادی: تبعات روانی فعال‌سازی مکانیسم ماشه فروکش خواهد کرد

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس گفت: اسنپ‌بک تأثیر چندانی ندارد و بیشتر جنبه روانی دارد که البته با گذشت زمان، این جو روانی هم فروکش خواهد کرد.

حجت‌الاسلام موسی غضنفرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره فعال شدن مکانیسم ماشه، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران علی رغم اینکه سال‌ها تحت شدیدترین تحریم‌های دشمنان بوده است، اما در این مدت و با وجود همه مشکلات، مسائل کشور را مدیریت کرده و هیچگاه تسلیم نشده است.

وی متذکر شد: متأسفانه عده‌ای به طور عمد یا غیرعمد در برجام کوتاهی یا سهل‌انگاری کردند و به همین دلیل امروز شاهد این وضعیت هستیم. با این حال، ما نباید اجازه دهیم جو روانی ایجاد شده پس از فعال شدن مکانیسم ماشه، تأثیر منفی بر روند امور و روحیه مردم بگذارد.

غضنفرآبادی با اشاره به اینکه در طول این سال‌ها تحریم‌های شورای امنیت علیه کشور اعمال شده و ما بدون مشکل قابل توجهی به فعالیت‌های خود ادامه دادیم، گفت: در حال حاضر نیز تحریم‌های آمریکا و اروپا بسیار فراتر از تحریم‌های شورای امنیت است، اما با اقتدار، مقاومت، اتحاد، همدلی و تدبیر توانستیم کارها را پیش ببریم و باید همین مسیر ادامه پیدا کند.

نماینده مردم بم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: این اقدام دشمن یعنی اسنپ‌بک تأثیر چندانی ندارد و بیشتر جنبه روانی دارد که البته با گذشت زمان، این جو روانی هم فروکش خواهد کرد.

وی درباره اهمیت حفظ اتحاد ملی در این شرایط، اظهار کرد: کاملاً ثابت شده که دشمنان خارجی ما توان مقابله با جمهوری اسلامی و ملت ایران را ندارند. اگر ما در درون کشور تدبیر کنیم، اتحاد داشته باشیم، اختلافات را کنار بگذاریم و همه با دلسوزی برای مردم، جامعه، اسلام و انقلاب تلاش کنیم، هیچ کسی قادر به ضربه زدن به ما نخواهد بود.

عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر این اتحاد حفظ شود، می‌توانیم مقاوم و محکم بایستیم و مشکلات را حل کنیم. همان‌طور که در جنگ ۱۲ روزه مردم با انسجام و یکپارچگی، قدرت و وحدت خود را نشان دادند، ان‌شاءالله این اتحاد مقدس همچنان حفظ شود و ادامه یابد تا دشمن مأیوس گردد.

زهرا علیدادی

