بیانیه سرایا القدس به مناسبت دومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الاعلام العربی، سرایا القدس، شاخه نظامی جهاد اسلامی فلسطین، امروز سه شنبه به مناسبت دومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی و همزمان با سی و هشتمین سالگرد تأسیس این جنبش، بیانیه‌ای صادر کرد.

در این بیانیه، عملیات طوفان الاقصی به عنوان مرحله‌ای سرنوشت‌ساز در تاریخ درگیری با دشمن صهیونیستی توصیف و تاکید شده است: مقاومت فلسطین در این عملیات، یکی از بزرگترین نبردها را علیه فاشیسم و ظلم صهیونیست رقم زد؛ ظلمی که در طول دهه‌ها شامل انواع کشتار، تخریب و کوچاندن مردم فلسطین در قدس، کرانه باختری و نوار غزه بوده است، از بمباران و محاصره گرفته تا گرسنگی دادن، که بدترین فاجعه را در طول تاریخ و در مقابل چشمان جهانیان سکوت‌کرده به ثبت رسانده است.

در این بیانیه آمده است: دو سال پیش، مقاومت فلسطین عملیاتی مبارک را علیه مواضع ارتش دشمن در طول خط مرزی شرق نوار غزه انجام داد. در این عملیات، مجاهدان قهرمان صحنه‌های عظیمی از قهرمانی، جسارت و فداکاری خلق کردند، تعداد زیادی از نظامیان و افسران دشمن را به اسارت گرفتند و در درگیری‌های مستقیم از نقطه صفر، صدها نظامی دشمن را به هلاکت رساندند و ده‌ها نفر را اسیر کردند. در این میان، مقاومت کاروان‌هایی از بهترین رزمندگان خود را به عنوان شهید، زخمی و اسیر تقدیم کرد. از آن تاریخ تاکنون، مقاومت به مقابله با این دشمن جنایتکار و قاتل ادامه داده است که جنگی دیوانه‌وار و مرگبار با کشتار جمعی ده‌ها هزار شهروند بی‌دفاع در غزه، که بیشتر آن‌ها کودکان، زنان و سالخوردگان هستند، به راه انداخت.

شاخه نظامی جهاد اسلامی تأکید کرد: اما دشمن راهی برای شکست اراده ثابت و ریشه‌دار ملت ما که به سرزمین و میهنش پایبند است، نیافته است. در طول دو سال جنگ، مقاومت برای توقف این جنگ و کاهش رنج ملت ما تلاش کرده و نهایت انعطاف‌پذیری را برای رسیدن به توافقی که تنها شرط آن تضمین توقف جنگ و رفع محاصره از ملت ماست، نشان داده است. اما کابینه نتانیاهو جنگ را برای تحقق اهداف ائتلاف افراطی خود ادامه داده است. با گذشت دو سال از نبرد طوفان الاقصی، ما همچنان به مقابله با یگان‌ها، تیپ‌ها و گردان‌های ارتش دشمن ادامه می‌دهیم، که خانه‌ها، خیابان‌ها و ساختمان‌های غزه را ویران می‌کنند. ما در برابر نیروهای آن‌ها ایستاده‌ایم و به آنها تلفات وارد می‌کنیم.

سرایا القدس بیان کرد: این طولانی‌ترین نبرد با این دشمن از زمان تأسیس موجودیت موقت آن‌هاست. در این مدت، صدها نفر از رزمندگان و فرماندهان ما به شهادت رسیدند که در خط مقدم ده‌ها هزار نفر از ملت فلسطین در طول دو سال نبرد بی‌رحمانه و پایداری بی‌نظیر با کمترین امکانات در راه قدس و آزادی بودند. این نبرد شاهد ثبات بزرگی از سوی مقاومت ما بود که دشمن را از دستیابی به اهداف اعلام شده‌اش بازداشت.

شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین همچنین در ادامه بر موارد زیر تأکید کرد:

۱. مقاومت ملت ما، در رأس آن گردانهای قدس و گردان‌های قسام، تا زمانی که اشغالگری وجود دارد، ادامه خواهد یافت و از هیچ تلاشی در نبرد علیه آن دریغ نخواهد کرد. ما خود را برای یک جنگ فرسایشی طولانی آماده کرده‌ایم که تا نابودی اشغالگر متوقف نخواهد شد و عقب‌نشینی نخواهد کرد.

۲. سرنوشت عملیات موسوم به ارابه‌های گیدئون ۲ که تخریب سیستماتیک، کشتار جمعی و تروریسم روانی را علیه ملت ما در پیش گرفته است، چیزی جز ناامیدی، شکست و فروپاشی نخواهد بود.

۳. تأکید می‌کنیم که ما و تمامی گروه‌های مقاومت فلسطینی از هیچ تلاشی برای یافتن راهی برای پایان دادن به این جنگ و رنجی که ملت ما در نوار غزه متحمل می‌شود، دریغ نخواهیم کرد و ما ماه‌هاست که برای دستیابی به این هدف تلاش کرده‌ایم.

۴. تأکید می‌کنیم که اسرای دشمن جز با یک معامله تبادل آبرومندانه که رژیم صهیونیستی در آن به پایان جنگ متعهد شود، روی آزادی را نخواهند دید و هیچ راه دیگری آن‌ها را باز نخواهد گرداند.

۵. مجدداً تأکید می‌کنیم که سلاح مقاومت، سلاحی است که برای آزادی سرزمین و نبرد با دشمن به وجود آمده است و جز با تحقق این دو هدف، غلاف نخواهد شد.

۶. به گردان‌ها پربرکت خود در کرانه باختری اشغالی که بخش اصیلی از این نبرد بودند، درود می‌فرستیم؛ درود بر گردان‌های جنین، نابلس، طول‌کرم، طوباس و تمامی مجاهدان مقاوم. از آن‌ها می‌خواهیم که مقابله با اشغالگران را تشدید کرده و به ضربه زدن به این دشمن با تمام قدرت و اقتدار ادامه دهند.

۷. به ارواح فدائیان اردن، قهرمانان ناوگان‌ها و قایق‌های شکستن محاصره غزه (ناوگان دریایی الصمود)، و آزادگان ملت‌های جهان که در حمایت از آرمان ما در برابر تکبر و جنایت آمریکایی-صهیونیستی ایستاده‌اند، درود می‌فرستیم.

۸. به اسرای قهرمان ما در زندان‌های شکنجه و ظلم صهیونیستی درود می‌فرستیم و دست آن‌ها را می‌فشاریم. می‌دانیم که سیاست دشمن در برابر آن‌ها سخت‌گیرانه است، اما به آن‌ها وعده می‌دهیم که آزادی نزدیک است و رهایی بی‌شک فرا خواهد رسید.

۹. به همرزمان و برادران دینی ما در حزب‌الله، که پشتیبانی مهم و بزرگی برای ما تشکیل دادند و بهترین رهبران و مجاهدان خود را در این نبرد مبارک تقدیم کردند، در رأس آن‌ها سید حسن نصرالله، درود فراوان می‌فرستیم.

۱۰. به برادران ما در یمن سرافراز و باعزت، به ویژه به برادرانمان در جنبش انصارالله، که بهترین یاری‌دهندگان و حامیان هستند و همچنان بر عهد خود پایبند بوده و دو سال است که رژیم صهیونیستی را با موشک‌ها، پهپادها و قایق‌های بمب‌گذاری شده در حمایت از غزه و مردم آن هدف قرار می‌دهند، درود می‌فرستیم.

۱۱. به برادرانمان در جمهوری اسلامی ایران درود می‌فرستیم که در این نبرد، در سه رویارویی مستقیم با دشمن، به صورت مستقیم شریک بودند و در این راه جمع عظیمی از شهدای دانشمند و فرماندهان بزرگ را تقدیم کردند. از جمله این شهدا، شهید فلسطین، حاج رمضان را به یاد می‌آوریم که بخش اصلی همه پشتیبانی‌ها و تمام تدارکات مقاومت ما برای مقابله با این رژیم غاصب بود.

سرایا القدس در پایان تأکید کرد: جهاد ما ادامه دارد و نبرد ما تا آزادی قدس، ان‌شاءالله، پیش خواهد رفت.