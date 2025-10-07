  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۵

ضربه مهلک جدید سرایا القدس به اشغالگران درغزه+فیلم

مقاومت فلسطین از ضربه جدیدی خبر داد که به نظامیان رژیم صهیونیستی در غزه وارد کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، گردانهای قدس از عملیات جدید مقاومت فلسطین علیه اشغالگران خبر داد.

گردان های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرد که مبارزانش یک خودرو نظامی اسرائیلی را در محله تل الهوی در شهر غزه هدف قرار داده اند.

گفتنی است که از زمان آغاز عملیات «ارابه‌های گیدئون» توسط رژیم صهیونیستی در نوار غزه، میزان تلفات این رژیم تا حد بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کرده و مجموعه‌ای از حملات نیروهای مقاومت در مناطق خان یونس و شجاعیه طی هفته‌های اخیر شکل گرفته است.

طی هفته‌های اخیر تحول قابل توجهی در روند درگیری‌ها در غزه ایجاد شده و با وجود سانسور گسترده رژیم صهیونیستی، اتفاقات متعددی در عرصه عملیاتی و تاکتیکی به وقوع پیوسته که باعث فروپاشی نظامیان صهیونیست شده است. این اتفاقات باعث شده بسیاری از آنها نسبت به ادامه جنگ عصبانی باشند و برخی نیز از حضور در نیروهای ذخیره امتناع بورزند.

