۱۳ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۲۲

ویدئویی از عملیات مبارزان مقاومت علیه نظامیان اسرائیلی در غزه+فیلم

مبارزان مقاومت فلسطین از عملیات های انجام شده علیه نظامیان رژیم صهیونیستی در غزه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از از خبرگزاری شهاب، مقاومت از حملات جدید علیه اشغالگران درغزه خبر داد.

سرایا القدس، شاخه نظامی جهاد اسلامی فلسطین امروز یکشنبه ویدیویی از عملیات خود علیه نظامیان رژیم صهیونیستی و نیز تجهیزات آن‌ها در محله الشیخ رضوان منتشر کرد.

در این عملیات اشغالگران با خمپاره هدف قرار گرفته و پهپاد اسرائیلی حین جاسوسی به دام مقاومت افتاده است.

روز گذشته نیز گردان‌های قسام، شاخه نظامی حماس اعلام کرد که مبارزانش یک دستگاه بولدوزر ارتش صهیونیستی را با راکت «یاسین ۱۰۵» در محله تل الهوی واقع در جنوب شهر غزه هدف قرار دادند. در این عملیات همچنین نظامیان صهیونیستی که به این محله نفوذ کرده بودند، هدف قرار گرفتد.

