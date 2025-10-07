  1. استانها
  2. تهران
۱۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۹:۵۰

محمودی: راهپیمایی «بشارت نصر» جمعه این هفته در تهران برگزار می‌شود

محمودی: راهپیمایی «بشارت نصر» جمعه این هفته در تهران برگزار می‌شود

تهران- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران از برگزاری راهپیمایی «بشارت نصر» به‌مناسبت دومین سالگرد عملیات تاریخی «طوفان‌الاقصی» و شکست رژیم صهیونیستی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محسن محمودی، بعد از ظهر سه‌شنبه،در جمع خبرنگاران، با اشاره به دومین سالگرد عملیات طوفان‌الاقصی اظهار داشت: عملیات طوفان‌الاقصی نقطه عطفی در تاریخ مقاومت ملت فلسطین است و باید برای همیشه در حافظه تاریخی ملت‌های آزاده جهان زنده بماند.

وی افزود: امروز به لطف الهی و با پایداری ملت فلسطین و مقاومت مردم مظلوم غزه، رژیم اشغالگر قدس در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام مانده و مقاومت همچنان استوار و زنده است.

محمودی با اعلام جزئیات مراسم گفت: به‌مناسبت سالگرد این عملیات و در حمایت از مقاومت قهرمانانه مردم غزه و تأکید بر حق غنی‌سازی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، راهپیمایی «بشارت نصر» روز جمعه ۱۸ مهرماه همزمان با سراسر کشور در استان تهران برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران افزود: این راهپیمایی در شهر تهران پس از اقامه نماز جمعه از مقابل دانشگاه تهران به‌سوی میدان انقلاب اسلامی برگزار می‌شود و در شهرستان‌های استان نیز پس از نماز جمعه برگزار خواهد شد.

وی در پایان از مردم انقلابی و ولایت‌مدار استان دعوت کرد تا همچون گذشته با حضور گسترده و پرشور خود در این راهپیمایی، پیوند عمیق ملت ایران با آرمان فلسطین و قدس شریف را به نمایش بگذارند.

کد خبر 6615097

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • Ghod IR ۲۱:۲۱ - ۱۴۰۴/۰۷/۱۵
      0 0
      پاسخ
      بابا صلح کردند تمام شد

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها