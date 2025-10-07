به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید محسن محمودی، بعد از ظهر سه‌شنبه،در جمع خبرنگاران، با اشاره به دومین سالگرد عملیات طوفان‌الاقصی اظهار داشت: عملیات طوفان‌الاقصی نقطه عطفی در تاریخ مقاومت ملت فلسطین است و باید برای همیشه در حافظه تاریخی ملت‌های آزاده جهان زنده بماند.

وی افزود: امروز به لطف الهی و با پایداری ملت فلسطین و مقاومت مردم مظلوم غزه، رژیم اشغالگر قدس در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام مانده و مقاومت همچنان استوار و زنده است.

محمودی با اعلام جزئیات مراسم گفت: به‌مناسبت سالگرد این عملیات و در حمایت از مقاومت قهرمانانه مردم غزه و تأکید بر حق غنی‌سازی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، راهپیمایی «بشارت نصر» روز جمعه ۱۸ مهرماه همزمان با سراسر کشور در استان تهران برگزار خواهد شد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان تهران افزود: این راهپیمایی در شهر تهران پس از اقامه نماز جمعه از مقابل دانشگاه تهران به‌سوی میدان انقلاب اسلامی برگزار می‌شود و در شهرستان‌های استان نیز پس از نماز جمعه برگزار خواهد شد.

وی در پایان از مردم انقلابی و ولایت‌مدار استان دعوت کرد تا همچون گذشته با حضور گسترده و پرشور خود در این راهپیمایی، پیوند عمیق ملت ایران با آرمان فلسطین و قدس شریف را به نمایش بگذارند.