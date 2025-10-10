حمایت مردم مازندران از ملت مقاوم فلسطین در راهپیمایی «بشارت نصر»

به گزارش خبرنگار مهر، راهپیمایی سراسری «بشارت نصر» در حمایت از ملت مقاوم و قهرمان فلسطین، ظهر جمعه همزمان با دومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی، پس از اقامه نماز عبادی - سیاسی جمعه با حضور پرشور نمازگزاران در سراسر استان مازندران برگزار شد.

در مرکز استان مازندران، این راهپیمایی از مصلای امام خمینی (ره) ساری آغاز و تا میدان ساعت ادامه یافت و مردم با سردادن شعارهایی در حمایت از ملت مظلوم فلسطین، بر ایستادگی در برابر رژیم اشغالگر صهیونیستی تأکید کردند.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی مازندران در حاشیه این مراسم در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: به مناسبت دومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی و در راستای حمایت از ملت مقاوم فلسطین، این راهپیمایی در همه شهرهای استان برگزار شد.

حجت‌الاسلام علی اصغر اصغری افزود: حضور گسترده مردم در این راهپیمایی، نشان‌دهنده تداوم حمایت ملت ایران از آرمان قدس و مظلومیت مردم فلسطین است و این حرکت مردمی، بشارتی بر پیروزی نهایی جبهه مقاومت خواهد بود.