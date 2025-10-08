به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین محمدحسن ذاکری صبح چهارشنبه در نشست هماهنگی برگزاری مراسم دومین سالگرد عملیات بزرگ و پیروزمندانه «طوفان الاقصی»، از آمادگی کامل استان برای برگزاری راهپیمایی سراسری «بشارت نصر» خبر داد.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به همزمانی این برنامه با سراسر کشور اظهار کرد: راهپیمایی بشارت نصر، روز جمعه ۱۸ مهرماه، پس از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه در تمامی شهرها و بخشهای تابعه استان قم برگزار میشود.
وی با تأکید بر اهمیت حضور گسترده مردم در این آیین مردمی، افزود: این راهپیمایی با هدف تجدید عهد با آرمانهای مقاومت اسلامی و گرامیداشت یاد و خاطره مجاهدتهای رزمندگان فلسطینی در عملیات طوفان الاقصی برگزار خواهد شد.
ذاکری ضمن قدردانی از همراهی نهادهای مختلف برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم تصریح کرد: هماهنگیهای لازم میان دستگاههای اجرایی، نهادهای فرهنگی و ائمه جمعه شهرستانها انجام شده و مقدمات لازم برای حضور منسجم و پرشور مردم در این راهپیمایی فراهم گردیده است.
وی ابراز کرد: شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قم با همکاری دستگاههای فرهنگی و رسانهای، برنامههای ویژهای را برای پوشش خبری و رسانهای این راهپیمایی تدارک دیده تا صدای حمایت مردم قم از آرمانهای جبهه مقاومت و مظلومیت مردم فلسطین، در سطح ملی و بینالمللی منعکس شود.
این مراسم همزمان با سراسر کشور، پس از نماز جمعه در شهر قم و سایر مناطق استان از مقابل مصلاها آغاز و با قرائت قطعنامه پایانی به کار خود پایان خواهد داد.
