حماس تاکید کرد: طوفان الاقصی نقطه عطف تحولات سیاسی و نظامی منطقه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، جنبش حماس به مناسبت دومین سالگرد عملیات طوفان الاقصی با صدور بیانیه ای تاکید کرد: دومین سالگرد عملیات طوفا الاقصی در حالی فرا می رسد که جنگ همچنان ادامه داشته و پیامدهای سیاسی و اقتصادی آن بر منطقه سایه افکنده است.

در این بیانیه آمده است: طوفان الاقصی نقطه عطف بزرگی در تحولات سیاسی و نظامی منطقه ایجاد کرد. ۲ سال می گذرد اما دشمن صهیونیستی همچنان به حملات وحشیانه خود علیه ملت فلسطین در سایه سکوت کشورهای عربی و جهان ادامه می دهد. ۲ سال از درد و ظلم های بزرگ می گذرد اما چشمان مقاومت به سمت آزادی قدس و مسجد الاقصی خیره شده است. در این ۲ سال ملت فلسطین از خود پایداری نشان داده و گرد مقاومت در برابر اشغالگران جمع شده است.

حماس تصریح کرد: بعد از این ۲ سال، ملت ما که در سرزمین خود ریشه داشته همچنان بر حقوق مشروعش در برابر کوچ اجباری و دیگر نقشه ها تاکید دارد. ما شخصیت های بزرگی را در راه آزادی تقدیم کردیم. ملت فلسطین پروژه های قیمومیت غیرقانونی را نمی پذیرد.