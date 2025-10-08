  1. استانها
راهپیمایی سراسری مردم قزوین در حمایت از ملت مظلوم غزه

قزوین- رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین از برپایی راهپیمایی سراسری مردم قزوین در حمایت از ملت مظلوم غزه خبر داد.

حجت‌الاسلام غلامحسین شهسواری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با سراسر کشور، راهپیمایی سراسری در حمایت از ملت مظلوم و بی‌دفاع غزه و محکومیت جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی، پس از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه ۱۸ مهر در تمامی میعادگاه‌های نماز جمعه استان برگزار خواهد شد.

وی افزود: در شهر قزوین، این راهپیمایی از مسجدالنبی به سمت میدان آزادی برگزار می‌شود و حضور گسترده مردم، نمادی از همبستگی با ملت فلسطین و اعلام انزجار از جنایات رژیم صهیونیستی خواهد بود.

حجت‌الاسلام شهسواری در ادامه با اشاره به پیشینه حمایت مردم قزوین از ملت فلسطین اظهار داشت: مردم مؤمن و انقلابی قزوین همواره در کنار ملت مظلوم غزه بوده‌اند و در تمامی راهپیمایی‌ها و تجمعات اعتراضی علیه جنایات رژیم صهیونیستی، حضوری پرشور و مثال‌زدنی داشته‌اند.

وی افزود: در سال‌های گذشته، شاهد حضور گسترده و باشکوه مردم قزوین در صحنه‌های دفاع از آرمان فلسطین بوده‌ایم و این نشان‌دهنده عمق بصیرت، تعهد دینی و انسانی مردم این استان است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین در پایان تأکید کرد: با توجه به روحیه ظلم‌ستیزی و حمایت از مظلوم که در مردم قزوین نهادینه شده، یقین داریم که در راهپیمایی روز جمعه نیز شاهد حضور پرشور و گسترده آنان خواهیم بود و این بار نیز فریاد مظلومیت مردم غزه از میعادگاه‌های نماز جمعه استان طنین‌انداز خواهد شد.

