راهپیمایی سراسری مردم قزوین در حمایت از ملت مظلوم غزه

حجتالاسلام غلامحسین شهسواری در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با سراسر کشور، راهپیمایی سراسری در حمایت از ملت مظلوم و بیدفاع غزه و محکومیت جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی، پس از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه ۱۸ مهر در تمامی میعادگاههای نماز جمعه استان برگزار خواهد شد.
وی افزود: در شهر قزوین، این راهپیمایی از مسجدالنبی به سمت میدان آزادی برگزار میشود و حضور گسترده مردم، نمادی از همبستگی با ملت فلسطین و اعلام انزجار از جنایات رژیم صهیونیستی خواهد بود.
حجتالاسلام شهسواری در ادامه با اشاره به پیشینه حمایت مردم قزوین از ملت فلسطین اظهار داشت: مردم مؤمن و انقلابی قزوین همواره در کنار ملت مظلوم غزه بودهاند و در تمامی راهپیماییها و تجمعات اعتراضی علیه جنایات رژیم صهیونیستی، حضوری پرشور و مثالزدنی داشتهاند.
وی افزود: در سالهای گذشته، شاهد حضور گسترده و باشکوه مردم قزوین در صحنههای دفاع از آرمان فلسطین بودهایم و این نشاندهنده عمق بصیرت، تعهد دینی و انسانی مردم این استان است.
رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان قزوین در پایان تأکید کرد: با توجه به روحیه ظلمستیزی و حمایت از مظلوم که در مردم قزوین نهادینه شده، یقین داریم که در راهپیمایی روز جمعه نیز شاهد حضور پرشور و گسترده آنان خواهیم بود و این بار نیز فریاد مظلومیت مردم غزه از میعادگاههای نماز جمعه استان طنینانداز خواهد شد.
