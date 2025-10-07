۳۰۰۰ لیتر سوخت قاچاق در نوار مرزی آبادان کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، در جریان اجرای مأموریت صیانت و حفاظت از مرزهای جمهوری اسلامی ایران و مبارزه با قاچاق در شهرستان آبادان، رزمندگان گمنام قرارگاه منطقه ای کربلا با اقداماتی مشترک ضمن اشراف کامل اطلاعاتی و عملیاتی و رصد گذرگاه‌ها و مسیرها، سه هزار لیتر سوخت قاچاق از نوع گازوئیل از این تیم حرفه ای شناسایی و انهدام این تیم را در دستور کار خود قرار دادند.

قرارگاه منطقه ای کربلا در جریان مأموریت کنترل معابر مرزی جنوب غرب کشور، با وجود شرایط نامساعد جوی، موفق به کشف این مقادیر سوخت شد و کلیه افراد دستگیرشده در این خصوص به همراه محموله سوخت قاچاق برای پیگیری به مراجع قانونی قضایی تحویل داده شد.