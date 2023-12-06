۵ مخزن زیرزمینی سوخت قاچاق با دستور قضایی منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی قهرمانی اظهار کرد: در اجرای طرح نظارت دستگاه قضائی بر توزیع سوخت و مأموریت‌های ابلاغی از سوی قرارگاه عملیاتی پیشگیری و مقابله با قاچاق سوخت استان به منظور جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌های ملی، مأموران فراجا با حضور مقام قضائی موفق شدند طی گشت زنی و رصدهای نامحسوس در روستاهای ای سین، چاه فله و شمیل، مخازن زیرزمینی و محل دپوی محموله بزرگ سوخت قاچاق را در یکی از این روستاها شناسایی کنند.

وی افزود: در نتیجه تحقیقات مشخص شد قاچاقچیان سوخت شیوه و شگرد جدیدی را در پیش گرفته‌اند و با حفر چاه‌های عمیق در روستای اطراف بندرعباس و اتصال آنها به یکدیگر، شبکه ای از مخازن نگهداری گازوئیل قاچاق را ایجاد کرده‌اند که علاوه بر مخفی بودن از چشم مأموران، فضای امنی را برای استمرار اقدامات مجرمانه آنها فراهم می‌کرد.

قهرمانی تأکید کرد: خوشبختانه با هوشیاری مقام قضائی و ضابطین طی این عملیاتِ موفق، علاوه بر شناسایی شبکه مخازن زیرزمینی، بیش از ۶۰ هزار لیتر سوخت قاچاق، شش دستگاه خودروی نیسان و سواری متعلق به قاچاقچیان و ۳۰ کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک نیز کشف و ضبط شد.

قهرمانی تصریح کرد: به دستور دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان هرمزگان، مأموران در بازرسی از محل مورد نظر، ضمن کشف و ضبط هزاران لیتر گازوئیل قاچاق و تحویل آنها به شرکت پخش فرآورده‌های نفتی، چاه‌های حفر شده و مخازن نگهداری سوخت در این بارانداز را نیز منهدم و معدوم کردند.

رئیس کل دادگستری هرمزگان یادآور شد: بنابر گزارش ضابطین، عوامل نگهداری این محموله قاچاق، شناسایی شده‌اند و اقدامات پلیسی جهت دستگیری آنان در حال انجام است.

قهرمانی همچنین با تأکید بر ادامه روند مبارزه بی امان با پدیده شوم قاچاق سوخت، خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی در مسیر صیانت از منابع ملی با هیچکس تعارف ندارد و با تمام توان و بدون اغماض با قاچاقچیان برخورد خواهد کرد.