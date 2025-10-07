به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد جهانی مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران از جابه‌جایی ۵ میلیون و ۳۲۰ هزار و ۴۵ مسافر از این استان به مقاصد مختلف کشور در شش‌ماهه نخست امسال خبر داد و گفت: با هدف تأمین ایمنی تردد و خدمت‌رسانی مطلوب به کاربران جاده‌ای در فصل سرما، تمامی واحدهای راهداری شهرستان‌های تابعه استان آمادگی کامل برای اجرای طرح زمستانه را دارند.

وی افزود: تاکنون ۴۲ تن شن و ماسه در راستای برف‌روبی در انبارها ذخیره شده و در حال حاضر تعمیرات و اورهال ماشین‌آلات و خرید تجهیزات راهداری انجام شده و مصالح مورد نیاز در انبارها ذخیره‌سازی شده‌اند.

جهانی تصریح کرد: برای اجرای طرح راهداری زمستانه، ۵۳ دستگاه نمک‌پاش مکانیزه اورهال شده تا در محورهای مواصلاتی مستعد یخبندان و برف‌گیر، به ویژه در گردنه‌ها، آماده خدمت‌رسانی باشند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تهران ادامه داد: بازدید و بازگشایی دهانه پل‌ها، پاکسازی قنوات، تعمیر و پایدارسازی روشنایی‌های جاده‌ای، ریزش‌برداری‌ها و لکه‌گیری قبل از شروع طرح راهداری زمستانی از جمله تمهیدات راهداری است که تا پیش از آغاز طرح در حال انجام است.

وی در پایان با بیان اینکه استان تهران بیش از سه هزار و ۷۲ کیلومتر راه اصلی، فرعی و روستایی دارد، با اشاره به اهمیت آمادگی این اداره کل در فصل سرما اظهار کرد: ۶۳ دستگاه دوربین نظارت تصویری برای پوشش تصاویر جاده‌ای در گردنه‌ها و جاده‌های استان نصب شده است که آخرین وضعیت جوی و ترافیکی جاده‌ها را به مرکز مدیریت راه‌ها ارسال می‌کنند.