به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، ۳ منبع دیپلماتیک امروز چهارشنبه اعلام کردند که انتظار می‌ رود مارکو روبیو، وزیر امور خارجه آمریکا در نشستی در سطح وزرا که قرار است فردا پنجشنبه در پاریس با حضور کشورهای اروپایی، عربی و سایر کشورها برای بحث در مورد گذار پس از جنگ غزه برگزار شود، شرکت کند.

بر اساس اعلام این خبرگزاری، این نشست که به موازات مذاکرات غیرمستقیم بین رژیم صهیونیستی و حماس در مصر در مورد طرح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای غزه برگزار می‌ شود، با ادعای بحث در مورد چگونگی اجرای این طرح و ارزیابی تعهدات جمعی کشورها به این روند برگزار خواهد شد.

استیو ویتکاف و جرد کوشنر فرستادگان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیشتر ارد شرم الشیخ در مصر شدند.

قرار است نمایندگان ترامپ در مذاکرات غیر مستقیم میان حماس و رژیم صهیونیستی در مصر شرکت کنند.

روز گذشته بدر عبدالعاطی، وزیر خارجه مصر در کنفرانس مطبوعاتی با یوهان وادفول، همتای آلمانی خود خبر داد که هیئت آمریکایی به ریاست استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا در غرب آسیا به مذاکرات جاری درباره آتش بس در غزه خواهد پیوست.