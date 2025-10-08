جعفر محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه نخستین جشنواره فیلم‌های کمدی ایران در تالار هنر فرهنگ‌سرای امام خمینی (ره)شهر زنجان از ۲۰ تا ۲۴ مهرماه سال جاری، گفت: تاکنون ۱۸۵ اثر از سراسر کشور به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است که پس از داوری و ارزیابی، ۶ انیمیشن، ۵ فیلم نیمه بلند (۷۰ تا ۹۰ دقیقه) و ۱۴ فیلم داستان کوتاه به مرحله رقابت راه یافته‌اند.

وی افزود: این استقبال فوق تصور بود و باعث دلگرمی شد که امیدواریم با همکاری مسئولان استانی، جشنواره بتواند با کیفیت بالاتری اجرا شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان هدف از برگزاری انخستین جشنواره فیلم‌های کمدی ایران را بازگرداندن جایگاه کمدی فاخر و با پیام اجتماعی در سینمای ایران عنوان کرد و افزود: در سال‌های اخیر شاهد کاهش کیفیت در تولیدات کمدی بوده‌ایم و جشنواره تلاش می‌کند تا توجهات را به آن نوع از کمدی جلب کند که نه تنها مخاطب را می‌خنداند، بلکه پیام‌های ارزشمند اجتماعی و فرهنگی را نیز منتقل می‌کند.

وی افزود: استان زنجان به عنوان میزبان این رویداد فرهنگی، با همکاری نهادهای مختلف از جمله آموزش و پرورش، برنامه‌ریزی کرده است تا اکران فیلم‌ها به تمامی شهرستان‌ها و حتی روستاهای استان نیز گسترش یابد تا مردم در سراسر استان بتوانند از این جشنواره بهره‌مند شوند.

رئیس شورای سیاست‌گذاری جشنواره فیلم‌های کمدی ایران با اشاره به همکاری برخی نهادهای استانی، از کمبود همراهی برخی دستگاه‌ها گلایه کرد و ابراز امیدواری نمود که با همکاری بیشتر، جشنواره با موفقیت هرچه بیشتر برگزار شود.

محمدی تأکید کرد: این جشنواره فرصتی مغتنم برای احیای ژانر کمدی در سینمای ایران است که هم می‌تواند مایه نشاط مردم باشد و هم پیام‌های اجتماعی و فرهنگی مهمی را منتقل کند.