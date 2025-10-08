  1. استانها
پاتوق چهارم فصل دهم سینمای جوان کرمانشاه با نمایش ۵ فیلم کوتاه

کرمانشاه- رئیس انجمن سینمای جوان کرمانشاه از برگزاری چهارمین پاتوق فصل دهم نمایش و نقد فیلم کوتاه در این استان خبر داد.

کامران رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری برنامه‌های منظم پاتوق فیلم کوتاه در استان اظهار کرد: چهارمین پاتوق فصل دهم سینمای جوان کرمانشاه با هدف حمایت از فیلم‌سازان جوان و ایجاد فضایی برای گفت‌وگو، تحلیل و نقد تخصصی آثار برگزار خواهد شد.

وی افزود: در این پاتوق ۵ فیلم کوتاه ایرانی و خارجی به نمایش گذاشته می‌شود که شامل «کینوپیو ۲۵۲» به کارگردانی فرزانه قائمی‌زاده، «زیگورات» به کارگردانی محمد کوچویی، «ابله‌» به کارگردانی میثم محمدخانی، «شورشی» به کارگردانی علی سلمانی و «دوگانگی» به کارگردانی ابوبکر صفا آکبولوت از کشور ترکیه می شود.

رضایی با بیان اینکه نقد و بررسی تخصصی فیلم‌ها نیز پس از نمایش انجام خواهد شد، گفت: این نشست‌ها فرصتی ارزشمند برای تبادل دیدگاه‌ها، آشنایی با زبان سینمایی آثار مختلف و رشد و ارتقای دانش سینمایی مخاطبان فراهم می‌کند.

رئیس انجمن سینمای جوان کرمانشاه زمان برگزاری این برنامه را دوشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۶ تا ۱۹ در سالن شماره ۲ مجتمع فرهنگی هنری انتظار واقع در میدان آزادگان اعلام کرد و افزود: ورود برای عموم آزاد و رایگان است.

رضایی در پایان تأکید کرد: حضور پرشور مردم و هنردوستان در این رویدادها باعث رونق جریان فیلم کوتاه در استان می‌شود و انجمن سینمای جوان کرمانشاه همچنان مصمم است با برگزاری مستمر چنین پاتوق‌هایی از استعدادهای جوان سینمایی حمایت کند.

