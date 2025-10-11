به گزارش خبرگزاری مهر، سه فیلم سینمایی در روزهای برگزاری نخستین جشنواره ملی فیلم های کمدی سینمای ایران در خانه جشنواره و هم زمان شهرهای استان روی پرده می روند.

ژسه فیلم سینمایی «شهر موش ها» به کارگردانی محمد علی طالبی و تهیه کنندگی بنیاد سینمایی فارابی در روز نخست جشنواره ۲۱ مهر ماه، فیلم سینمایی «بام بالا» به کارگردانی سید جمال سید حاتمی و تهیه کنندگی بهروز مفید در روز دوم جشنواره ۲۲ مهرماه و فیلم سینمایی «سینما خر» به کارگردانی شاهد احمدلو و تهیه کنندگی علی یاور در روز سوم جشنواره ۲۳ مهرماه در سالن نمایش تالار هنر فرهنگسرای امام خمینی (ره) از ساعت ۲۰:۳۰ روی پرده می روند.

بنا به اعلام دبیرخانه جشنواره حضور خانواده ها در برنامه اکران فیلم رایگان است. همچنین طبق هماهنگی های به عمل امده قرار است فیلم های یاد شده در ایام برپایی جشنواره در چندین شهر استان نیز به صورت هم زمان اکران شوند.

نخستین جشنواره ملی فیلم های کمدی سینمای ایران با هدف کشف و حمایت از استعدادهای جوان و خلاق در حوزه فیلم‌سازی کمدی و ایجاد فضایی برای رقابت سالم بین فیلمسازان از تاریخ ۲۱ تا ۲۴ مهرماه امسال با دبیری ساسان قجردر زنجان برگزار می شود.

موسسه فرهنگی هنری طریقت نور اشراق، موسسه بهاران، با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان، سازمان سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری زنجان، انجمن سینمای جوانان دفتر زنجان و بانک صادرات استان زنجان در برگزاری این رویداد فرهنگی مشارکت و همکاری دارند.