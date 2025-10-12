اسامی ۲۴ فیلم راه یافته به بخش مسابقه فیلم های کمدی ایران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه انتخاب بخش مسابقه سینمای ایران متشکل از مصطفی محمودی، جمشید بهمنی و شاهد احمدلو از میان بیش از ۱۷۰ فیلم کوتاه، داستانی و پویانمایی ۲۴ فیلم را برای حضور در بخش مسابقه سینمای ایران معرفی کرد.

بر همین اساس در بخش فیلم های کوتاه ۱۴ فیلم، بخش فیلم های پویانمایی پنج فیلم و بخش فیلم های بلند داستانی پنج فیلم با هم به رقابت می پردازند.

فیلم های راه یافته به بخش مسابقه سینمای ایران نخستین جشنواره ملی فیلم های کمدی سینمای عبارتند از:

الف) داستانی بلند:

۱- آپارتومان به کارگردانی و تهیه کنندگی یحیی معصومی

۲- پول درشت به کارگردانی و تهیه کنندگی فرید احدیان

۳- پیچ عشاق به کارگردانی یوسف صیادی و تهیه کنندگی داریوش باباییان

۴- تلخ اما شیرین به کارگردانی جواد مزدآبادی و تهیه کنندگی داریوش باباییان

۵- وانتافه به کارگردانی محمد حسین امانی و تهیه کنندگی محمد جواد موحد

ب) پویانمایی:

۱- آی دی به کارگردانی و تهیه کنندگی فهیمه قبادی

۲- پیچ تاریخی به کارگردانی میلاد محمدی و تهیه کنندگی حسین حقیقی

۳- سلاخی به کارگردانی و تهیه کنندگی سپهر مومنی

۴- کشاورز و ربات به کارگردانی عبداله علیمراد و تهیه کنندگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

۵- مرگ و پیرزن به کارگردانی و تهیه کنندگی لیدا فضلی

ج) فیلم های کوتاه:

۱- آقای انتظام به کارگردانی روزبه شعرای نجاتی و تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان اصفهان

۲- اذان صبح به افق یزد به کارگردانی زهره صباغیان و تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان یزد

۳- بدرود پاریس به کارگردانی محمد ابراهیم شهبازی و تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان ایران

۴- جشن هنر به کارگردانی علی توکلی و تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان ایران

۵- خسرو ۱۲۷ به کارگردانی ابوالفضل ساعی و تهیه کنندگی حامد مهربانی

۶- روزی روزگار سینما به کارگردانی علیرضا شمالی و تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان گرگان

۷- سرباز و شعبده باز به کارگردانی و تهیه کنندگی ابوالفضل گلفام

۸- سربسته به کارگردانی یاسر خیر و تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان ایران

۹- فواید روغن مار به کارگردانی مهدی خدایی و تهیه کنندگی جعفر موسوی

۱۰- کاور به کارگردانی وحید الوندی فر و تهیه کنندگی سینا شعربافی

۱۱- کوال ژوآنگ به کارگردانی مهدی خدایی و تهیه کنندگی انجمن سینمای جوانان زنجان

۱۲- مرثیه ای برای دلقک به کارگردانی رضا مقصودی و تهیه کنندگی مرکز گسترش سینمای مستند

۱۳- نوشابه مشکی به کارگردانی محمد پایدار و تهیه کنندگی محمد جواد موحد

۱۴- یک تن به کارگردانی پیمان مکری و تهیه کنندگی نوید لایقی

نخستین جشنواره ملی فیلم های کمدی سینمای ایران با هدف کشف و حمایت از استعدادهای جوان و خلاق در حوزه فیلم‌سازی کمدی و ایجاد فضایی برای رقابت سالم بین فیلمسازان از تاریخ ۲۱ تا ۲۴ مهرماه امسال با دبیری ساسان قجر در زنجان برگزار می شود.

موسسه فرهنگی هنری طریقت نور اشراق، موسسه بهاران، با مشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان، سازمان سینمایی و سمعی و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شهرداری زنجان، انجمن سینمای جوانان دفتر زنجان و بانک صادرات استان زنجان در برگزاری این رویداد فرهنگی مشارکت و همکاری دارند.