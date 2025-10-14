قجر: سینمای کمدی عامل موثر در ایجاد نشاط اجتماعی است

ساسان قجر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به هدف اصلی برگزاری نخستین جشنواره ملی فیلم‌های کمدی ایران، گفت: هدف ما از برگزاری این جشنواره، ارتقا و ترویج سینمای فاخر و خانوادگی است؛ سینمایی که خنده را با اندیشه و محتوای فرهنگی آمیخته کند و به رشد سلیقه هنری و فرهنگی جامعه کمک کند.

وی افزود: سینمای کمدی می‌تواند به عنوان عاملی مؤثر در ایجاد نشاط اجتماعی و اصلاح فرهنگی عمل کند. ما به دنبال خنده‌ای صرف و سطحی نیستیم، بلکه خواستار تولید آثاری هستیم که با طنز و شوخ‌طبعی، پیام‌های اجتماعی، اخلاقی و انسانی را منتقل کنند و در مسیر ارتقا ارزش‌های فرهنگی جامعه حرکت کند.

دبیر نخستین جشنواره ملی فیلم‌های کمدی ایران با اشاره به استقبال گسترده فیلم‌سازان از این رویداد افزود: در نخستین دوره جشنواره، ۱۷۳ اثر از سراسر کشور در بخش‌های مختلف شامل فیلم کوتاه داستانی، بلند، ویدئویی، تلفیقی و پویانمایی (انیمیشن) به دبیرخانه ارسال شد که پس از ارزیابی دقیق و کارشناسی، ۲۵ اثر برگزیده به بخش نهایی راه یافته‌اند.

وی تصریح کرد: این آثار از ۲۱ تا ۲۴ مهرماه در فرهنگسرای امام خمینی (ره) شهر زنجان در حال اکران است و تمامی علاقه‌مندان می‌توانند به صورت رایگان در این برنامه‌ها شرکت کنند.

دبیر نخستین جشنواره ملی فیلم‌های کمدی ایران درباره ترکیب هیئت انتخاب اظهار داشت: هیئت انتخاب متشکل از چهره‌های شاخص سینمای کمدی ایران است که شامل شاهد احمدلو، کارگردان و بازیگر شناخته‌شده، جمشید بهمنی، سینماگر تحصیل‌کرده رشته سینما و صاحب‌اثر، و مصطفی محمودی، منتقد و پژوهشگر سینما و تئاتر، می‌باشد و برگزیدگان در مراسم اختتامیه معرفی خواهند شد.

قجر همچنین به بخش جانبی جشنواره اشاره کرد و گفت: در کنار رقابت اصلی، بخش ویژه‌ای با عنوان مروری بر سینمای کمدی چهار دهه پس از انقلاب در نظر گرفته شده است که شامل نمایش سه اثر فاخر از سینمای کمدی ایران، به ویژه در حوزه کودک است.

وی تاکید کرد: دبیرخانه دائمی جشنواره در زنجان مستقر شده و هدف ما برگزاری سالانه این رویداد فرهنگی با روند مستمر است. در آینده نیز برنامه‌ریزی داریم که با جذب فیلم‌سازان خارجی، جشنواره جنبه بین‌المللی پیدا کند و به یک رویداد معتبر منطقه‌ای و جهانی تبدیل شود.

تأثیر جشنواره بر معرفی ظرفیت‌های استان زنجان

دبیر جشنواره ملی فیلم‌های کمدی ایران درباره تأثیر این رویداد بر معرفی استان زنجان گفت: هر هنرمند، کارگردان و مهمانی که به زنجان سفر می‌کند، با انتشار تصاویر و تجربیات خود در فضای مجازی، به نوعی تبلیغ و معرفی ظرفیت‌های استان می‌پردازد؛ کاری که با میلیاردها تومان هزینه تبلیغاتی نیز قابل مقایسه نیست.

وی ضمن قدردانی از حمایت‌های اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان افزود: با وجود محدودیت‌های مالی، ارشاد زنجان تمام تلاش خود را برای برگزاری موفق جشنواره به کار بسته است، اما انتظار داریم سایر نهادها و بخش خصوصی نیز به‌عنوان اسپانسر و حامی فرهنگی وارد میدان شوند تا این رویداد در سال‌های آتی با شکوه‌تر برگزار شود.

قجر با اشاره به توانمندی‌های بالای استان در برگزاری رویدادهای بین‌المللی یادآور شد: زنجان پیش‌تر میزبان جشنواره بین‌المللی پانتومیم بود که پنج کشور و سه سفیر در آن حضور داشتند. این تجربه نشان داد استان زیرساخت‌ها و ظرفیت لازم برای میزبانی رویدادهای جهانی را دارد.

وی افزود: با باور به توانمندی‌های بومی و همکاری‌های گسترده، می‌توانیم جشنواره ملی فیلم‌های کمدی ایران را به سطح منطقه‌ای و بین‌المللی ارتقا دهیم و پرچم سینمای فاخر و خانوادگی ایران را در جهان به اهتزاز درآوریم.

دبیر جشنواره ملی فیلم‌های کمدی ایران با تأکید بر نقش مهم هنر در جامعه گفت: هنر متعلق به مردم است و هدف ما خنداندن جامعه و شاد کردن دل مردم است. هنرمندان وظیفه دارند فضای جامعه را با لبخند و امید زنده نگه دارند و این مهم تنها در سایه حمایت و همدلی مدیران فرهنگی و مسئولان ممکن خواهد شد.