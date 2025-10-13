به گزارش خبرنگار مهر، جعفر محمدی عصر دوشنبه در نشست خبری افتتاحیه نخستین جشنواره ملی سینمای کمدی ایران با ابراز نگرانی نسبت به روند کاهش کیفیت آثار کمدی در سال‌های اخیر، اظهار داشت: فیلم‌های کمدی که زمانی نماد فرهیختگی و تأثیرگذاری اجتماعی بودند، امروز از این جایگاه فاصله گرفته‌اند و بیشتر به تقلید از فضای مجازی و روندهای سطحی تبدیل شده‌اند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی زنجان هدف اصلی جشنواره را بازتعریف ژانر کمدی در سینمای ایران و ایجاد حساسیت در مخاطبان نسبت به مفهوم واقعی این ژانر عنوان کرد و افزود: «امروز جامعه بیش از هر زمان به نشاط و شادابی نیاز دارد و جشنواره تلاش دارد با ارائه آثار فاخر کمدی، برای دقایقی مردم را از دغدغه‌های فردی و اجتماعی دور کند و تاب‌آوری آن‌ها را افزایش دهد.

محمدی با اشاره به ظرفیت‌های هنری استان زنجان گفت: با وجود کمبود زیرساخت‌های فرهنگی، هنرمندان زنجانی با امکانات محدود توانسته‌اند به موفقیت‌های هنری قابل توجهی دست یابند که این سرمایه انسانی، یکی از مهم‌ترین شاخص‌های توسعه فرهنگی به شمار می‌رود.

وی با تاکید بر سیاست تمرکززدایی فرهنگی وزارت ارشاد اعلام کرد: این جشنواره محدود به مرکز استان نیست و با همکاری شهرداری‌ها، فرمانداری‌ها و آموزش و پرورش، فیلم‌های جشنواره در مدارس، شهرستان‌ها و حتی هشت روستای منتخب استان نیز به نمایش گذاشته می‌شوند تا دسترسی به هنر و فرهنگ در سراسر استان تسهیل شود.

نخستین جشنواره ملی فیلم‌های سینمایی کمدی ایران با حضور ۲۴ اثر منتخب و با هدف بازتعریف ژانر کمدی و تقویت کمدی فاخر، از تاریخ ۲۱ تا ۲۴ مهرماه در شهر زنجان در حال برگزاری است.