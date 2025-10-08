به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد نانو، شناسایی روزهای باروری در زنان، یکی از عوامل کلیدی در افزایش احتمال موفقیت بارداری است. در همین راستا، فناوران یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان اقدام به طراحی و عرضه «کیت تشخیص تخمک‌گذاری ۱۴ روزه» کرده‌اند؛ محصولی که با دقت ۹۹.۸ درصد و سرعت پاسخ‌دهی بالا، به زوجین کمک می‌کند تا دقیق‌ترین زمان تخمک‌گذاری را شناسایی کنند.

این کیت از طریق اندازه‌گیری سطح هورمون لوتئینه‌کننده (LH) در ادرار، روزهای اوج باروری را مشخص می‌کند. هورمون LH یک گلیکوپروتئین با وزن مولکولی حدود ۳۰ هزار دالتون است که توسط غده هیپوفیز ترشح می‌شود. نقش این هورمون در بدن زنان بسیار حیاتی است؛ چرا که همراه با هورمون محرک فولیکول (FSH)، چرخه قاعدگی، تخمک‌گذاری و عملکرد تخمدان‌ها را تنظیم می‌کند.

افزایش سریع سطح LH تنها یک بار در هر چرخه قاعدگی رخ می‌دهد و آن هم درست پیش از تخمک‌گذاری، یعنی در حدود روز چهاردهم یک سیکل ۲۸ روزه است. این افزایش ناگهانی، سیگنالی است که بدن را برای آزادسازی تخمک آماده می‌کند. این کیت با شناسایی این تغییر، می‌تواند بهترین زمان برای لقاح و احتمال بارداری را مشخص کند.

به نقل از ستاد نانو، یکی از ویژگی‌های برجسته این محصول، سرعت و سهولت استفاده آن است. در حالی که بسیاری از روش‌های تشخیصی نیازمند تجهیزات آزمایشگاهی و تخصصی هستند، این محصول در مدت یک تا ۳ دقیقه نتیجه را نشان می‌دهد و نیازی به تجهیزات جانبی ندارد. همین قابلیت باعث شده است که این محصول به عنوان ابزاری کارآمد و در دسترس برای استفاده خانگی شناخته شود.

علاوه بر جنبه‌های فنی، دسترسی آسان و کاربرد ساده این محصول می‌تواند تأثیر بسزایی در ارتقای سلامت باروری جامعه داشته باشد. شناسایی صحیح زمان تخمک‌گذاری نه تنها به افزایش شانس بارداری کمک می‌کند، بلکه می‌تواند در پیشگیری از مشکلات ناباروری و کاهش استرس زوجین نیز مؤثر باشد.