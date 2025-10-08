مشارکت ویستامدیا در حمایت از آثار سینمای کوتاه و انیمیشن ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، انیمیشن «یوز» با سرمایه‌گذاری ویستامدیا، اکران عمومی خود را در سینماهای سراسر کشور آغاز کرده است. همچنین دو فیلم کوتاه «خداحافظ آشغال» به کارگردانی بهمن و بهرام ارک و «دریچه» به کارگردانی محمدابراهیم شهبازی، با سرمایه‌گذاری و مشارکت ویستامدیا به بخش داستانی چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، راه یافته‌اند.

حمایت از یک انیمیشن در حوزه محیط زیست

انیمیشن سینمایی کودک و نوجوان «یوز»، به کارگردانی رضا ارژنگی و تهیه‌کنندگی احسان کاوه، با مشارکت ویستامدیا در سرمایه‌گذاری، همزمان با آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۴، نمایش خود را در سینماهای کشور آغاز کرده است.

این انیمیشن، داستان یوزپلنگ ایرانی‌ای را روایت می‌کند که در سفری به دنبال هویت و اصالت خود است. موضوع اصلی این اثر بر اهمیت حفاظت از طبیعت و توجه به گونه‌های در معرض انقراض، به‌ویژه یوز ایرانی، تأکید دارد.

حامد عزیزی، مدیر دوبلاژ این اثر است و نصرالله مدقالچی، ناصر ممدوح، رزیتا یاراحمدی، فرزاد حسنی، مهدی ثانیخانی، سامان مظلومی، مهدی امینی، آرزو روشناس، سارا جواهری، مریم جلینی، همایون میرعبدالهی، سورنا حدادی، معصومه ریاحی، حامد عزیزی صداپیشگان «یوز» هستند.

ویستامدیا در جشنواره فیلم کوتاه تهران

فیلم کوتاه «خداحافظ آشغال»، به نویسندگی و کارگردانی بهمن و بهرام ارک و تهیه‌کنندگی مهدی بدرلو با سرمایه‌گذاری ویستامدیا، در جشنواره فیلم کوتاه تهران، حضور دارد. برادران ارک، پیش‌تر با فیلم «حیوان»، موفق به دریافت جایزه جشنواره کن شده و با فیلم «پوست»، در جشنواره‌های مختلف بین‌المللی، حضور یافته بودند.

فیلم کوتاه «دریچه»، به کارگردانی محمد ابراهیم شهبازی نیز در بخش رقابتی این جشنواره با مشارکت ویستامدیا در سرمایه‌گذاری، حضور دارد. این فیلم، روایتی درام و فانتزی در بستر جنگ ۱۲ روزه را به تصویر می‌کشد. شهبازی پیش از این با فیلم «بدرود پاریس»، موفق به کسب جوایزی از جشنواره‌های بین‌المللی شده است.

چهل‌ودومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران، از ۲۷ مهر تا دوم آبان ۱۴۰۴ در پردیس سینمایی ایران‌مال تهران برگزار می‌شود.

«ویستامدیا»، با هدف ارائه بستر و محتوای صوتی و تصویری و مشارکت با پلتفرم‌های داخلی، به عنوان بازوی تولید محتوا و خدمات جامع تبلیغاتی ایرانسل تعریف شده و از شرکت‌های زیرمجموعه ایرانسل است. این شرکت تاکنون با چندین پلتفرم داخلی، قرارداد بسته و به افزایش ترافیک ماهانه داخلی کمک کرده است. مشارکت در تولید آثار فرهنگی، ساخت چند رئالیتی‌شو و داشتن استودیوی دوبله از دیگر فعالیت‌های ویستامدیا است که در راستای سند توسعه ایرانسل در حوزه تولید محتوا، تعریف شده است.