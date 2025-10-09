سه افتخار ملی برای ایرانسل در حوزه مسئولیت اجتماعی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، چهارشنبه ۱۶ مهرماه ۱۴۰۴، «هشتمین اجلاس سراسری مسئولیت اجتماعی و فرهنگ سازمانی»، با رویکرد اعطای نشان ملی همبستگی اقتصادی و توسعه فرهنگی، در مرکز همایش‌های بین‌المللی صداوسیما، برگزار شد.

در این اجلاس، دکتر شینا انصاری معاون رئیس‌جمهوری و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، دکتر ابراهیم صیامی دبیر کمیسیون اقتصادی دولت، دکتر علی جعفری‌آذر نایب‌رئیس دوم کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، دکتر عسکر جلالیان معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری، دیگر مقامات کشوری، مدیران صنایع، فعالان اقتصادی و کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه توسعه پایدار و جمعی از اصحاب رسانه حضور داشتند.

این مراسم که با هدف ارتقای جایگاه مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی و شناسایی الگوهای موفق در این حوزه برگزار شد، بستری فراهم کرده است تا از سازمان‌ها و برندهایی که در مسیر توسعه مسئولیت اجتماعی نقش‌آفرینی کرده‌اند، تجلیل شود.

این رویداد، با تمرکز بر محورهای اصلی حوزه مسئولیت اجتماعی شرکتی، در تلاش است تا دستاوردهای ارزشمند بنگاه‌های اقتصادی را در مسیر آبادانی کشور به جامعه، معرفی کرده و با اعطای نشان «تعهد به مسئولیت اجتماعی و ارزش‌آفرینی اقتصادی»، از تلاش‌های آن‌ها، قدردانی کند.

بر این اساس، با توجه به اهداف برگزاری این اجلاس، نشان زرین ملی «تعهد به مسئولیت اجتماعی» و دو اعتبارنامه ملی در دو بخش تعهد به محیط زیست (برند سبز) و مسئولیت انسانی-اجتماعی، در «هشتمین اجلاس مسئولیت اجتماعی و فرهنگ سازمانی»، به مهندس علیرضا رفیعی مدیرعامل ایرانسل، تعلق گرفت.

در بخشی از متن این دو اعتبارنامه ملی که به امضای دکتر علی آقامحمدی دبیر گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و رئیس شورای سیاست‌گذاری اجلاس رسیده، خطاب به مدیرعامل ایرانسل، آمده است: نیک می‌دانیم، تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و تدبیر و تثبیت عدالت اجتماعی، با هدف رفع مشکلات و کاستی‌های جامعه، در قبال تلاش‌های خستگی‌ناپذیر مدیریت کلان شماست که با همت والای خود و ارتقای سطح توانمندی‌های سازمان، در مسیر نهادینه‌سازی رسالت بنیادین مسئولیت اجتماعی با ایجاد یک رویکرد پایدار، نظام‌مند و تأثیرگذار، به عنوان اولویتی غیرقابل اجتناب و پویشی داوطلبانه گامی مؤثر نهاده‌اید.

بدینوسیله بر اساس ارزیابی‌های صورت گرفته از سوی کمیته علمی اجلاس، با اعطای این اعتبارنامه در هشتمین اجلاس سراسری مسئولیت‌پذیری اجتماعی و فرهنگ سازمانی با رویکرد اعطای نشان تعهد به مسئولیت اجتماعی از فعالیت‌های ارزنده آن مجموعه محترم در حوزه مسئولیت انسانی – اجتماعی و تعهد به محیط زیست(برند سبز) قدردانی نموده و توفیقات روزافزون شما را در خدمتگزاری به مردم سرافراز این مرز و بوم، از درگاه ایزد منان، مسئلت می‌نماییم.

ایرانسل، نخستین ارائه‌دهنده ۵G و پیشرو در کاهش شکاف دیجیتال، علاوه بر محرومیت‌زدایی ارتباطی در مناطق کم‌برخوردار، با اجرای طرح‌های زیست‌محیطی از جمله کمپین پیامک‌های هشدار برای حفاظت از یوز ایرانی، نشان داده است که مسئولیت اجتماعی را در ابعاد گسترده، از فراگیری ارتباطات دیجیتال تا حفاظت از محیط زیست، دنبال می‌کند.

ایرانسل با رویکرد پایداری کسب‌وکار و در چارچوب سرمایه‌گذاری اجتماعی شرکتی، اقدامات گسترده‌ای را در حوزه‌های آموزشی، اجتماعی و زیست‌محیطی اجرا کرده است. توسعه، تجهیز و بهسازی فضاهای آموزشی در مناطق کم‌برخوردار، نصب نیروگاه خورشیدی بر بام مدارس مناطق کم‌برخوردار با اهداف توانمندسازی آموزشی و تولید انرژی پاک، ترویج آموزش دیجیتال برای ارتقای کیفیت آموزش به کودکان، مهارت‌آموزی به جوانان و ایجاد فرصت‌های آموزشی آمادگی اشتغال برای افراد دارای معلولیت، احداث و بازسازی مدارس، احداث مرکز آموزشی تخصصی برای کودکان در معرض آسیب با هدف مبارزه با کار کودکان، مدیریت انتشار کربن و پروژه‌های جبران کربن مانند درختکاری و نصب نیروگاه‌های خورشیدی در مدارس، از جمله این اقدامات است.

همچنین، در دوران شیوع بیماری کرونا، ایرانسل با اهدای بسته‌های اینترنت رایگان به اقشار مختلف، امکان دسترسی به خدمات دیجیتال را فراهم کرد. راه‌اندازی نخستین مرکز ارتباط با مشتریان ویژه ناشنوایان، اعطای بورسیه‌های تحصیلی و حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و کسب‌وکارهای نوپا از دیگر برنامه‌هایی است که ایرانسل با نگاه مسئولیت‌پذیری اجتماعی و در راستای بهبود کیفیت زندگی مشترکان و اعتلای جامعه اجرا کرده است.

ایرانسل در چهار سال گذشته، برای نخستین بار در صنعت فناوری‌اطلاعات و ارتباطات ایران، «گزارش پایداری کسب‌وکار» خود را به صورت متوالی منتشر کرده است. این گزارش متمرکز بر بررسی آثار اجتماعی، اقتصادی و محیط‌زیستی کسب‌وکار ایرانسل و مروری بر تلاش‌ها، دستاوردها و چالش‌های ایرانسل در پایش و مدیریت شاخص‌های پایداری کسب‌وکار است و مبنایی برای مقایسه سالانه این شاخص‌ها در موضوع «کسب‌وکار مسئولانه» به شمار می‌رود.