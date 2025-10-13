  1. هنر
  2. سینمای ایران
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۵:۵۰

داستانی متفاوت از جنگ ۱۲روزه در «دریچه»

داستانی متفاوت از جنگ ۱۲روزه در «دریچه»

فیلم کوتاه «دریچه» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی محمدابراهیم شهبازی آماده نمایش شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی سازمان هنری رسانه‌ای اوج، در آستانه اکران فیلم کوتاه «دریچه» به کارگردانی و تهیه‌کنندگی محمدابراهیم شهبازی در چهل و دومین جشنواره فیلم کوتاه تهران از پوستر این فیلم رونمایی شد.

شهبازی پیش از این با فیلم کوتاه «بدرود پاریس» در دوره گذشته جشنواره فیلم کوتاه حضور داشت.

این فیلم روایت‌گر پیرمردی تنها در ایام جنگ ۱۲روزه است که متوجه می‌شود زنی در همسایگی او هنوز خانه‌اش را ترک نکرده و از اخبار جنگ بیمناک است. پیرمرد تلاش می‌کند به او کمک کند و در این مسیر، کم‌کم دل‌بسته‌اش می‌شود.

جدول اکران فیلم کوتاه «دریچه» در بخش رقابتی چهل و دومین جشنواره فیلم کوتاه تهران به شرح زیر است:

یکشنبه ۲۷ مهرماه سالن یک ساعت ۲۰:۳۰

دوشنبه ۲۸ مهر ماه سالن سه ساعت ۱۳:۰۰

سه شنبه ۲۹ مهرماه سالن سه ساعت ۱۸:۰۰

چهارشنبه ۳۰ مهرماه سالن یک ساعت ۱۵:۳۰

«دریچه» محصول سازمان هنری رسانه‌ای اوج با مشارکت ویستامدیا است که رضا رباط جزی در آن به ایفای نقش پرداخته‌ است.

کد خبر 6621050
ندا زنگینه

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها