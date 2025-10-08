دریافت 7 MB
کد خبر 6615484
  1. فیلم
  2. اقتصاد
۱۶ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۲۰

علت افزایش قیمت تخم مرغ چه بود؟

علت افزایش قیمت تخم مرغ چه بود؟

در حالی که امسال مازاد تولید تخم مرغ در بازار وجود داشت اما این مساله موجب ارزانی یا ثابت ماندن قیمت ها نشد.

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    فیلم‌های پربازدید