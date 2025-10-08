حضور سفرای ایران در کشورهای مختلف فرصتی ارزشمند برای همکاری است

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین بدرقه سفیران جدید جمهوری اسلامی ایران در کشورهای هند، بنگلادش، کره شمالی، نیجریه، تانزانیا و مالی شامگاه سهشنبه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴، با حضور مسعود پزشکیان، برگزار شد.
رئیسجمهور در این مراسم ضمن آرزوی موفقیت برای دیپلماتهای اعزامی در مأموریتهای پیشرو تأکید کرد: در شرایط حساس کنونی منطقهای و بینالمللی، بیش از هر زمان دیگر ضرورت دارد که با تلاش مضاعف، روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای مقصد در همه عرصهها توسعه و تعمیق یابد.
پزشکیان با اشاره به اصول ثابت سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در تعامل سازنده و موثر با جهان، از سفرای جدید خواست در مأموریت خود ضمن تبیین و تشریح سیاستهای اصولی و راهبردی کشور، در افشای اقدامات قهری و تحریمهای یکجانبه، غیرقانونی و ظالمانه آمریکا نیز نقشآفرینی جدی داشته باشند و افزود: انتظار میرود در دوران مأموریت خود، برای کشور و ملت ایران تحریمشکن باشید و با بهرهگیری از ظرفیتهای کشورهای مقصد، مسیر توسعه همکاریها را هموار کنید.
رئیس جمهور حضور سفیران ایران در کشورهای مختلف را فرصتی ارزشمند برای ایجاد بسترهای جدید همکاری دانست و خاطرنشان کرد: حضور شما میتواند زمینهساز پروژههای مشترک در حوزههای گوناگون، بهویژه صادرات و واردات و تبادل ظرفیتهای اقتصادی، علمی و فناوری باشد. لازم است با شناسایی موانع ارتباطی و بانکی و تلاش برای رفع آنها، راه را برای گسترش مناسبات دوجانبه هموار سازید.
پزشکیان همچنین بر اهمیت نقش سفرا در حمایت از تولیدات ملی و صادرات کالاهای ایرانی تأکید کرد و گفت: سعی کنید در کشورهای محل مأموریت خود برای محصولات ایرانی بازاریابی کنید، موانع پولی و بانکی را مرتفع سازید و مسیر را برای استفاده از پولهای ملی کشورهای مبدا و مقصد، در تعاملات اقتصادی هموار کنید.
در این مراسم، محمد فتحعلی سفیر جمهوری اسلامی ایران در هند، جلیل رحیمی جهانآبادی سفیر ایران در بنگلادش، عباس طالبیفر سفیر ایران در کره شمالی، غلامرضا مهدوی رجا سفیر ایران در نیجریه، محمدجواد همتپناه سفیر ایران در تانزانیا و محمود خانی جویآباد سفیر ایران در مالی به ارائه گزارشهایی از اهداف، برنامهها و اولویتهای کاری خود برای گسترش روابط و همکاریهای دوجانبه با کشورهای محل مأموریت پرداختند.
سفیران اعزامی با تأکید بر ظرفیتهای گسترده همکاری در حوزههای اقتصادی، فرهنگی، علمی و سیاسی کشور، ابراز داشتند که با استفاده از همه توان خود در راستای ارتقای جایگاه جمهوری اسلامی ایران و گسترش مناسبات دوستانه با کشورهای محل مأموریت گامهای مؤثر و عملیاتی برخواهند داشت.
