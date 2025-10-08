قیمت دلار و یورو دولتی در بازار ارز تجاری+ جدول نرخ ارزها

به گزارش خبرنگار مهر، قیمت اسکناس دلار توافقی در بازار ارز تجاری امروز چهارشنبه ۱۶ مهر ۱۴۰۴ توسط بانک مرکزی با افزایش ۱۰۴۴ ریالی نسبت به روز کاری قبل در نرخ ۷۲۴,۹۶۷ ریال و قیمت توافقی حواله دلار نیز به قیمت ۷۰۳,۸۵۲ ریال رسید.

سیگنال بورسی نرخ حواله دلار

نمودار زیر روند افزایش قیمت اسکناس و حواله دلار آمریکا را در ۵۰۶ روز کاری گذشته نشان می‌دهد. نمودار آبی نرخ اسکناس و نمودار نارنجی نرخ حواله دلار است.

جدیدترین آمار از معاملات بازار ارز حاکی از آن است که برای نخستین‌بار نرخ حواله دلار آمریکا در تاریخ ۸ مهر ۱۴۰۴ وارد کانال ۷۰ هزار تومان شد و کار خود را در این کانال از نرخ ۷۰۱,۵۰۳ ریال آغاز کرد و اکنون به ۷۰۳,۸۵۲ ریال رسیده است؛ رویدادی که از منظر فعالان بورس، می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال مثبت برای شرکت‌های صادرات‌محور تلقی گردد. مقایسه روند ۵۰۶ روز کاری گذشته نشان می‌دهد نرخ حواله از ۳۹۲,۶۹۹ ریال به این سطح رسیده که معادل رشد نزدیک به ۷۹ درصدی (بیش از ۳۰ هزار و ۸۰۰ تومانی) است.

از آنجا که بسیاری از شرکت‌های بورسی، به‌ویژه در صنایع پتروشیمی، فلزات اساسی و معدنی، بخش عمده فروش خود را بر پایه نرخ ارز حواله‌ای انجام می‌دهند، ورود حواله به کانال ۷۰ هزار تومان نشان‌دهنده افزایش درآمد ریالی حاصل از صادرات و در نتیجه، بهبود حاشیه سود عملیاتی این شرکت‌هاست. این رویداد می‌تواند زمینه‌ساز افزایش انگیزه سرمایه‌گذاری در نمادهای مرتبط و تحرک بیشتر سمت تقاضا در بازار سرمایه شود.

انتظار می‌رود در صورت تثبیت نرخ حواله در این کانال، گزارش‌های مالی فصلی شرکت‌ها با ارقام بالاتری منعکس گردد و بازار نشانه‌های بیشتری از حرکت به سمت ارزش‌گذاری بالاتر نشان دهد.

این نمودار نشان می‌دهد بعد از شتاب گرفتن افزایش نرخ در تابستان و پاییز ۱۴۰۳ و نهایتاً جهش قیمت در ابتدای زمستان همان سال، قیمت از اواخر بهمن ماه با نزدیک شدن به کانال ۷۰ هزار تومان، در این محدود کنترل شده است.

شایان ذکر است در این مدت افزایش قیمت اسکناس دلار از ۴۲۹,۳۰۶ ریال به ۷۲۴,۹۶۷ ریال بیانگر رشد بیش از ۶۸ درصدی (بیش از ۲۹ هزار تومانی) در این مدت است و این خود بیانگر رشد بیشتر نرخ حواله نسبت به اسکناس است.

اگرچه این در حالی است که همزمان با بالا رفتن نرخ دلار غیررسمی، محمدرضا فرزین رئیس‌کل بانک مرکزی بارها درباره ادعاهایی درخصوص تک‌نرخی شدن ارز تأکید کرده است که بانک مرکزی هیچ برنامه‌ای برای افزایش نرخ ارز ۷۰ هزار تومانی ندارد و معتقدیم ما نمی‌توانیم با افزایش نرخ ارز ترجیحی ۲۸.۵۰۰ تومانی و ۷۰ هزار تومانی مرکز مبادله، تورم را به کالاها و خدمات منتقل کنیم زیرا تجربه گذشته نشان می‌دهد اگر این کار انجام شود تورم شدیدی به کالاها منتقل می‌شود.

نرخ سایر ارزها

قیمت توافقی هر اسکناس یورو در مرکز مبادله ایران با کاهش ۱۱۲۸ ریالی نسبت به روز کاری قبل به ۸۴۶ هزار و ۳۳۰ ریال و نرخ حواله یورو نیز با کاهشی مشابه (۱۰۹۴ ریالی) به ۸۲۱ هزار و ۶۸۰ ریال رسیده است.

از سوی دیگر، اسکناس درهم امارات نیز با افزایش جزئی ۲۸۴ ریالی نسبت به روز کاری گذشته، ۱۹۷ هزار و ۴۰۴ ریال ارزش‌گذاری شده است و نرخ حواله درهم نیز به قیمت ۱۹۱ هزار و ۶۵۵ ریال رسید.

نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.

نوع ارز کد ارز نرخ اسکناس (ریال) نرخ حواله (ریال) خرید فروش تغییر نسبت به روز قبل خرید فروش تغییر نسبت به روز قبل دلار آمریکا USD ۷۱۸,۴۴۲ ۷۲۴,۹۶۷ ۱,۰۴۴ ۶۹۷,۵۱۷ ۷۰۳,۸۵۲ ۱,۰۱۴ یورو EUR ۸۳۸,۷۱۳ ۸۴۶,۳۳۰ -۱,۱۲۸ ۸۱۴,۲۸۵ ۸۲۱,۶۸۰ -۱,۰۹۴ پوند انگلیس GBP ۹۶۵,۶۸۴ ۹۷۴,۴۵۴ -۱,۰۰۵ ۹۳۷,۵۵۸ ۹۴۶,۰۷۳ -۹۷۵ درهم امارات متحده عربی AED ۱۹۵,۶۲۷ ۱۹۷,۴۰۴ ۲۸۴ ۱۸۹,۹۳۰ ۱۹۱,۶۵۵ ۲۷۶ یوان چین CNY ۱۰۰,۹۰۹ ۱۰۱,۸۲۵ ۱۴۱ ۹۷,۹۷۰ ۹۸,۸۶۰ ۱۳۷ یکصد دینار عراق IQD ۵۴,۸۱۰ ۵۵,۳۰۸ ۲۴ ۵۳,۲۱۴ ۵۳,۶۹۷ ۲۳ یکصد ین ژاپن JPY ۴۷۵,۲۷۵ ۴۷۹,۵۹۱ -۲,۸۹۴ ۴۶۱,۴۳۲ ۴۶۵,۶۲۳ -۲,۸۰۹ ریال عمان OMR ۱,۸۶۷,۳۵۱ ۱,۸۸۴,۳۱۰ ۳,۷۱۴ ۱,۸۱۲,۹۶۴ ۱,۸۲۹,۴۲۹ ۳,۶۰۸ روبل روسیه RUB ۸,۷۵۴ ۸,۸۳۴ ۱۲۶ ۸,۵۰۰ ۸,۵۷۷ ۱۲۲ لیر ترکیه TRY ۱۷,۲۲۶ ۱۷,۳۸۲ ۱۸ ۱۶,۷۲۳ ۱۶,۸۷۵ ۱۶ یک هزار وون کره جنوبی KRW ۵۰۸,۳۷۰ ۵۱۲,۹۸۷ -۱۳۱ ۴۹۳,۵۶۴ ۴۹۸,۰۴۶ -۱۲۶ روپیه هند INR ۸,۰۹۵ ۸,۱۶۹ ۸ ۷,۸۶۰ ۷,۹۳۱ ۷ دلار کانادا CAD ۵۱۵,۰۰۰ ۵۱۹,۶۷۷ ۶۵۰ ۵۰۰,۰۰۰ ۵۰۴,۵۴۱ ۶۳۱ دلار استرالیا AUD ۴۷۳,۱۸۳ ۴۷۷,۴۸۰ -۱,۶۳۹ ۴۵۹,۴۰۲ ۴۶۳,۵۷۴ -۱,۵۹۰ فرانک سویس CHF ۹۰۱,۴۰۴ ۹۰۹,۵۹۰ -۴۸۳ ۸۷۵,۱۵۰ ۸۸۳,۰۹۸ -۴۶۸ کرون سوئد SEK ۷۶,۴۹۰ ۷۷,۱۸۵ ۱۳ ۷۴,۲۶۲ ۷۴,۹۳۶ ۱۲ کرون نروژ NOK ۷۲,۱۳۰ ۷۲,۷۸۵ -۱۸۹ ۷۰,۰۲۹ ۷۰,۶۶۵ -۱۸۴ کرون دانمارک DKK ۱۱۲,۳۳۴ ۱۱۳,۳۵۴ -۱۶۲ ۱۰۹,۰۶۲ ۱۱۰,۰۵۲ -۱۵۸ ریال قطر QAR ۱۹۷,۳۷۴ ۱۹۹,۱۶۷ ۲۸۷ ۱۹۱,۶۲۶ ۱۹۳,۳۶۶ ۲۷۹ ریال عربستان SAR ۱۹۱,۵۸۵ ۱۹۳,۳۲۵ ۲۷۹ ۱۸۶,۰۰۵ ۱۸۷,۶۹۴ ۲۷۱ دیناربحرین BHD ۱,۹۱۰,۷۵۱ ۱,۹۲۸,۱۰۴ ۲,۷۷۷ ۱,۸۵۵,۰۹۹ ۱,۸۷۱,۹۴۷ ۲,۶۹۷ دینار کویت KWD ۲,۳۴۵,۴۸۳ ۲,۳۶۶,۷۸۴ ۱,۸۳۴ ۲,۲۷۷,۱۶۹ ۲,۲۹۷,۸۵۰ ۱,۷۸۲ یکصد روپیه پاکستان PKR ۲۵۴,۵۸۴ ۲۵۶,۸۹۶ ۱,۲۹۷ ۲۴۷,۱۶۹ ۲۴۹,۴۱۴ ۱,۲۶۰

نکاتی پیرامون نرخ‌های اعلامی

بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخ‌های اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانک‌ها و صرافی‌های عامل در سامانه‌های ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.

ضمناً نرخ حواله کالاهای اساسی و ضروری در حال حاضر بر اساس دلار ۲۸۵.۰۰۰ ریال محاسبه می‌شود. لذا معادل ریالی معاملات ارز حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بر اساس نرخ متناظر (خرید یا فروش) با این نرخ انجام می‌شود.

نرخ اعلامی دلار اسکناس، قیمت نهایی‬ آن نیست

نرخ اعلامی دلار اسکناس در مرکز مبادله ارز و طلای ایران نرخ نهایی نیست؛ یعنی نرخ اعلام‌شده شامل کارمزد نمی‌شود و متقاضی هنگام دریافت اسکناس باید کارمزد جداگانه پرداخت کند که کمتر از ۵ درصد است. این کارمزد بابت خدمات بانکی، هزینه‌های تأمین، جابه‌جایی و تحویل فیزیکی اسکناس از سوی بانک عامل دریافت می‌شود. بنابراین، نرخ درج‌شده در تابلوی رسمی، قیمت واقعی و تمام‌شده برای مشتری نیست و نرخ پرداختی همواره بالاتر از نرخ اعلامی خواهد بود.

نکته مهم دیگر آن است که بازار اسکناس سهمی کمتر از ۵ درصد از کل بازار رسمی ارز دارد و عمده مبادلات ارزی کشور در قالب حواله انجام می‌شود که نرخ آن روزانه اعلام می‌شود.

به روزرسانی میزان کارمزد در سامانه ارز تجاری

کارمزد ارائه خدمات عاملیت و کارگزاری توسط بانک عامل بابت خرید یا فروش ارز به صورت حواله ارزی برای معاملات غیرمستقیم به میزان سه در هزار (۰۰۳‏‏‏/۰) ارزش ریالی ثمن معامله سهم بانک‌عامل خریدار و دو در هزار (۰۰۲‏‏‏/۰) سهم بانک عامل فروشنده تعیین شده و به ترتیب از خریدار و فروشنده ارز اخذ می‌شود. کارمزد مذکور برای معاملات مستقیم به میزان یکسان یک در هزار (۰۰۱‏/۰) ارزش ریالی ثمن معامله سهم بانک‌عامل خریدار و فروشنده از هریک از طرفین (خریدار و فروشنده ارز) دریافت شود.