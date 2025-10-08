  1. دانش و فناوری
شکست آمریکا در تحریم‌های تراشه‌ای علیه چین

قانونگذاران آمریکایی خواستار ممنوعیت های وسیع تر بر صادرات تجهیزات تراشه سازی به چین شده اند زیرا تحقیقی جدید نشان داده تراشه سازان چینی سال گذشته ۳۸ میلیارد دلار ابزارآلات خریده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، طبق گزارشی که کمیته چین مجلس آمریکا منتشر کرده، ناهماهنگی در قوانین آمریکا، ژاپن و هلند سبب شده تولیدکنندگان تجهیزات غیر تراشه ای، محصولاتشان را به شرکت های چینی بفروشند که همتایان آمریکایی شان نمی توانند این کار را انجام دهند.

این کمیته به جای ی محدود کردن فروش محصولات به برخی تولیدکنندگان خاص چینی، خواستار ممنوعیت وسیع تر از سوی آمریکا و همپیمانانش درحوزه فروش ابزارهای تراشه سازی به چین شد.

طبق این گزارش، مبلغ ۳۸ میلیارد دلار تجهیزات از پنج تأمین‌کننده‌ برتر ساخت نیمه‌رسانا بدون نقض قانونی خریده شده است. این رقم نسبت به سال ۲۰۲۲ یعنی زمانی که بسیاری از محدودیت‌های صادرات تجهیزات اعمال شد ، ۶۶ درصد افزایش یافته است.

این خریدها تقریباً ۳۹٪ از مجموع فروش شرکت‌های Applied Materials، Lam Research، KLA، ASML و Tokyo Electron را تشکیل داده‌اند.

در گزارش تأکید شده این فروش‌ها باعث شدند چین در زمینه تولید طیف گسترده‌ای از نیمه‌رساناها رقابتی‌تر شود.

